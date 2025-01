„Sajnáljuk, ha ennyire zavarja, ha valaki dolgozik!” – Üzente a főpolgármesternek Szentkirályi Alexandra

„Úgy látom, a főpolgármester felfújta magát azon, hogy kiderült: továbbra is más végzi a munkát helyette. Kommunistázva, hőbörögve kommentálta azt, hogy a budapesti Fidesz az Energiaügyi Minisztériummal, a Mol és Mohu vezetésével egyeztetett a fővárosi lomtalanításról” – jegyezte meg Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán, miután Karácsony Gergely beleállt és kínos magyarázkodással mentette a bőrét.

Karácsony Gergely főpolgármester tavaly még támogatta az új rendszert,

de azóta sem ült le tárgyalni a kormánnyal (Fotó: MW)

Mint ismert, ötévnyi semmitevéséről elhíresült Karácsony Gergely orrára esett, hogy a kormány, illetve a Mohu a lomtalanítási rendszer átalakításáról a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetőjével egyeztetett. Ugyan arról a Fővárosi Közgyűlés döntött tavaly, hogy tárgyalni kell a bevezetés előtt álló rendszer finomra hangolásáról, Karácsony láthatóan azóta is nyugodtan üldögélt a babérjain, mintha nem is lenne dolga. Csak azután mozdult meg a főpolgármester, miután Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán tájékoztatott az egyeztetésről. Akkor is csak egy lekommunistázó poszt erejéig, ahogy tőle megszokhattuk. Ebben azzal mentegetőzött, hogy ő dolgozott, mert a kerületekkel egyeztetett. Ebből egyébként meg azt szűrte le, hogy maradjon a lomtalanítás úgy, ahogy az elmúlt 50 évben is volt – koszos bolhapiac jelleggel –, csak a kerületek külön kérésére legyen változás. Azt hisszük, erre mondják, hogy kilóg a lóláb!

Lomtalanítás: a budapestiek érdeke az első, az ő döntésük a fontos

„Jó reggelt! Az a dolgunk, hogy képviseljük a fővárosban élőket és a budapestiek érdekei érvényesüljenek, senki ne járhasson rosszabbul az új rendszerrel, és a budapestiek dönthessenek arról, milyen lomtalanítást szeretnének” – reagált Szentkirályi Alexandra a cicaharcot indító Karácsonynak, aki egyébként „mindenféle ellenállás nélkül, már elsőre is támogatta a Mohu új lomtalanítási rendszerét.”

Szentkirályi Alexandra megunta a főpolgármester semmittevését (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

A budapesti Fidesz pontosan ezt ígérte a budapestieknek, hogy nem hagyjuk állni az ügyeiket, nem ijedünk meg a munkától, és mindenkivel szemben képviselni fogjuk az érdekeiket. Sajnáljuk, hogy ennyire zavarja, ha valaki dolgozik. Végezetül pedig hadd jegyezzem meg a stílust. Mennyire hiteles, hogy az a főpolgármester párttitkározik, aki 20 évet húzott le Gyurcsányékkal, nemrég még a kommunista utódpárt miniszterelnök-jelöltje volt és a kabinetje még most is tele van levitézlett szoci káderekkel?

– fejtette ki a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, hozzátéve: „De főpolgármester úr, úgy gondolom, ez egy jó verseny! Lássuk, ki tud hamarabb lépni és többet dolgozni azért, hogy a budapestiek érdekei minél jobban érvényesüljenek! Mi dolgozunk, lehet utánunk csinálni!”