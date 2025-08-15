Magyar filmek kvíz: te emlékszel még a legendás alkotások emblematikus szereplőire?

Ha te is imádod a magyar filmeket, akkor itt a helyed!

Készen állsz? Rajta, tedd próbára a tudásodat !

A magyar filmgyártás története során számos legendás alkotás született - de vajon mennyire emlékszel azok szereplőire ?

1.

1. Szűcs János Meseautó A helyes válasz Rossz válasz Hyppolit, a lakáj A helyes válasz Rossz válasz A hölgy egy kissé bogaras A helyes válasz Rossz válasz

2.

2. Sóvári Péter Egy bolond százat csinál A helyes válasz Rossz válasz Egy szoknya, egy nadrág A helyes válasz Rossz válasz Mágnás Miska A helyes válasz Rossz válasz

3.

3. Bélyi Veronka Szent Péter esernyője A helyes válasz Rossz válasz Körhinta A helyes válasz Rossz válasz És mégis mozog a föld A helyes válasz Rossz válasz

4.

4. Pimpike, a Boldogság Kék Madara Macskafogó A helyes válasz Rossz válasz Az erdő kapitánya A helyes válasz Rossz válasz Lúdas Matyi A helyes válasz Rossz válasz

5.

5. Nyúl Béla Isten hozta, őrnagy úr! A helyes válasz Rossz válasz Ficzek úr A helyes válasz Rossz válasz Hannibál tanár úr A helyes válasz Rossz válasz

6.

6. Pelikán József Húsz óra A helyes válasz Rossz válasz A tanú A helyes válasz Rossz válasz Hideg napok A helyes válasz Rossz válasz

7.

7. Regős Bendegúz Indul a bakterház A helyes válasz Rossz válasz A miniszer félrelép A helyes válasz Rossz válasz A legényanya A helyes válasz Rossz válasz

8.