Magyar filmek kvíz: te emlékszel még a legendás alkotások emblematikus szereplőire?

Ha te is imádod a magyar filmeket, akkor itt a helyed!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.15. 10:30
A magyar filmgyártás története során számos legendás alkotás született -  de vajon mennyire emlékszel azok szereplőire?

Te emlékszel még a legendás magyar filmek szereplőire? / Fotó: GR Stocks /  unsplash

Az alábbiakban egy olyan kvízt hoztunk el, amelyben azt kell kitalálnod, melyik magyar filmben bukkantak fel az alábbi szereplők.

Készen állsz? Rajta, tedd próbára a tudásodat!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Szűcs János
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Sóvári Péter
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Bélyi Veronka
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Pimpike, a Boldogság Kék Madara
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Nyúl Béla
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Pelikán József
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Regős Bendegúz
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Csoki

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
