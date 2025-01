Szentkirályi Alexandra dolgozik, míg Karácsony Gergely nem létező babérjain üldögél

Szentkirályi Alexandra sem hagyta szó nélkül Karácsony vagdalózását, válaszát itt nézheted meg:

A lakhatási válság enyhítésére is Szentkirályi Alexandra tett javaslatot

A főpolgármester öt éve programjában a többi között bérlakás és kollégiumépítések támogatását ígérte. Azóta ezermilliárdos nagyságrendű összeg folyt át a balliberális városvezetés kezén, mégsem történt ez ügyben szinte semmi. A csődöt mondó, Karácsony-féle látszat-lakásügynökség csupán nyolc lakást adott bérbe – erre hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra korábban, aki arról is beszélt, mielőtt a probléma megoldását kézbe vette, hogy a szervezet csupán egy pénzégető, és távolról sem oldja meg a fővárosban mostanra kialakult lakhatási válságot. A piaci albérlet- és ingatlanárak szintén kilőttek az űrbe, amelynek táptalajt részben az Airbnb szabályozatlansága adott. Ennek szintén a Fidesz-KDNP frakcióvezetője adott hangot Budapesten.

Ígérgetni, azt tud Karácsony Gergely, de lépéseket már nem tesz, ha pedig más cselekszik helyette, azt zokon veszi (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Diákváros

Szentkirályi a budapestiek számára legjobb megoldást sürgette, hogy gyorsan javuljon a helyzet. Ezt segítette, hogy partnert talált a kormányzatban és együttműködve érdemi lépéseket tudnak tenni. Szerinte ugyanis óriási segítség lesz, ha állami támogatással létrejön a IX. kerület területén a tervezett diákváros. Ez lehetőséget jelent azoknak a fiataloknak, akik Budapesten tanulnak, másrészt pedig a lakhatási válságot is enyhíti, ha pluszingatlanok kerülnek be a piaci kínálatba. A kérdésben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel folytatott megbeszélést, aki nyitottan fogadta a kezdeményezést. Szentkirályi később arról is tájékoztatta a budapestieket, hogy 12 ezer kollégiumi férőhely lesz a diákvárosban.

Airbnb

Karácsonyék ugyan ígérték az Airbnb szabályozását, de soha nem csináltak semmit ennek érdekében, pedig emiatt is folyamatosan emelkedik az albérletek ára. Ezért tett javaslatot a kormánynak a fővárosi frakcióvezető, hogy országosan és fővárosi szinten is alakítson ki átfogó szabályozást a rövidtávú lakáskiadásra. A főpolgármester ebbe is belekötött, amivel kapcsolatban Szentkirályi így fogalmazott:

Karácsony Gergely főpolgármester az Airbnb-kérdésben olyan, mint egy napraforgó, csak ő nem a Nap felé, hanem mindig a kevesebb munka irányába fordul

– közölte a frakcióvezető. Hozzátette, hogy a főpolgármester a 2019-es kampányban például még azt mondta, átfogó szabályozást vezetnek be, hogy az Airbnb ne lehetetlenítse el a budapestiek lakhatását, majd egy évre rá már teljesen másképp vélekedett. Most meg, amikor már az Airbnb-szabályozás készül, azzal vádolja a kormányt, hogy az nem merte külön csak rábízni a szabályozást.