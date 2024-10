Airbnb-szigorítás: Karácsony semmit nem csinált, most is csak elmélkedik

Az airbnb-s lakáskiadás szigorításától azt várja a kormány, hogy a tulajdonosok egy része visszatér a hosszú távú bérbeadáshoz Fotó: John Tekeridis/Pexels/Képünk illusztráció

Az intézkedés háttérében az áll, hogy Budapest jelenlegi lakhatási helyzete kritikussá vált. A lakásbérleti díjak a fővárosban elérhetik akár a havi jövedelmek 50-60 százalékát is. Ezt a helyzetet tovább rontotta az elmúlt években a turisztikai célú rövid távú lakáskiadás, azaz az Airbnb, amelynek keretében jelenleg is mintegy 26 ezer szobában fogadnak vendégeket a főváros magánszálláshelyein. Ez 26 ezer olyan szálláshely, amilyet a fővárosi bérlakást kereső munkavállalók, diákok vagy akár a fiatal családok is keresnek.

Az Airbnb mára akkora buli lett, hogy az ilyen céllal megvalósult ingatlanbefektetések jelentősen felsrófolták az ingatlanpiaci árakat, köztük az albérletekét is. Eközben a külföldi turisták fokozatosan kiszorították a helyi lakosokat a belső kerületek bérleti és ingatlanpiacáról. Ezen változtatna a kormány új gazdaságpolitikai akciótervének egyik pillére.