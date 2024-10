Airbnb: jelentős változások várhatók Budapesten

Az otthonteremtés generációkon átívelően a legfontosabb öngondoskodási kérdés, ami elengedhetetlen a fiatalok boldogulása és a családok jóléte szempontjából – olvasható a kormány honlapján. Hangsúlyozzák, hogy az önkormányzatok számára a kormány korábban megadta a lehetőséget, hogy kezeljék a Budapesten kialakult lakhatási válságot. Ez azonban elmaradt: a kerületek és a főváros sem tett semmit, miközben az Airbnb miatt egekbe szöktek az ingatlanárak.

A rövid távú lakáskiadás, vagyis az Airbnb Budapesten jelentősen felsrófolta az árakat, ráadásul kiszorította a helyieket a belső kerületekből

(Fotó: George Becker / Pexels – Képünk illusztráció)

Az akcióterv és az Airbnb

A gazdaságpolitikai akcióterv keretében kezelnék a budapesti lakhatási válságot. Ennek részeként a kabinet jelentősen szigorítja a rövidtávú lakáskiadás, azaz Airbnb szabályozását. Erről már el is indult a társadalmi egyeztetés.

A szigorítás a vidéki településeket semmilyen módon nem érinti. A fővárosban ugyanakkor a négyszeresére emelkedik a magánszálláshelyek után 2025 óta fizetendő és 7 éve változatlan összegű éves átalányadó. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az eddig kimondottan alacsony összeg, 38.400 forint helyett 150 ezer forintot kell majd fizetni minden lakószoba után annak, aki Airbnb-s lakást üzemeltet.

És ezzel még nincs vége! Az adóemelésen túl ugyanis a törvényjavaslat két éves moratóriumot is bevezet Budapesten az Airbnb típusú lakáskiadásra. Vagyis sem jövőre, de még 2026-ban sem lehet majd új nyilvántartásba vételt kezdeményezni rövid távú lakáskiadás céljából a fővárosban.

Az Airbnb-s lakáskiadás szigorításától azt várja a kormány, hogy a tulajdonosok egy része visszatér a hosszú távú bérbeadáshoz (Fotó: John Tekeridis / Pexels – Kéüpnk illusztráció)

Az intézkedés háttérében az áll, hogy Budapest jelenlegi lakhatási helyzete kritikussá vált. A lakásbérleti díjak aránya a fővárosban elérheti akár a havi jövedelmek 50-60 százalékát is. Ezt a helyzetet tovább rontotta az elmúlt években a turisztikai célú rövid távú lakáskiadás, azaz az Airbnb, amelynek keretében jelenleg is mintegy 26 ezer szobában fogadnak vendégeket a főváros magán szálláshelyein. Ez 26 ezer olyan szálláshely, amilyet a fővárosi bérlakást kereső munkavállalók, diákok, vagy akár a fiatal családok is keresnek.

Az Airbnb mára akkora buli lett, hogy az ilyen céllal megvalósult ingatlanbefektetések jelentősen felsrófolták az ingatlanpiaci árakat, köztük az albérletekét is. Eközben a külföldi turisták fokozatosan kiszorították a helyi lakosokat a belső kerületek bérleti- és ingatlanpiacáról. Ezen változtatna a kormány új gazdaságpolitikai akciótervének egyik pillére.