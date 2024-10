Gazdasági akcióterv: bérek, lakhatás, támogatások jövőre - itt vannak a részletek!

Helyzetbe hozzák a magyar vállalkozásokat

Az ismert magyar üzletemberről, Demján Sándorról elnevezett program a kormány gazdaságpolitikai akciótervének harmadik pillére. Ennek intézkedéseivel nyúlnának a magyar kis- és közepes vállalkozások hóna alá, amelyek a Nagy Márton tárcavezető szerint ma nem rendelkeznek elegendő tőkével és nem is hitelképesek. A tervek között szerepel a szektor bővítése, valamint a piaci szereplők ösztönzése az exportra, de a kkv-k részére nyújtható hitelezést is duplájára emelik. Ezen felül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Kavosz bevonásával végrehajtanának a szektorban egy 30 százalékos tőkeemelést is.