Vadiúj őrület: rohamosan terjed a krumpli-ágy trend

Ha nehezen alszol el éjszaka, akkor elég kétségbeesett lehetsz ahhoz, hogy minden őrült ötletet vagy trendet kipróbálj, az internet pedig a melegágya a furcsábbnál furcsább megoldásoknak.

Őrült trend terjedt el, de vajon hasznos is? / Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

Nem minden hasznos dolog trend, de vajon minden trend hasznos?

Rengeteg embert érint országszerte az álmatlanság, amivel elég nehéz felvenni a harcot békés úton és hatásosan. Az emberke tényleg már bármit képesek felkutatni és kipróbálni az áhított cél elérése érdekében, ami nem is csoda, hiszen alvás nélkül létezni is fájdalmas.

Az egyik ilyen vírusként terjedő trükk a "krumpli-ágy" vagy angolul potato-bed, aminek a lényege, hogy egy gumislepedőt fejjel felfelé fordítanak úgy, hogy a gumis része felfelé nézzen és széleit párnákkal töltik fel, majd erre rádobnak egy paplant, begyűrik, majd erre jöhet a pihe-puha pokróc vagy paplan.

Így egy puha fészekszerű ágyat hozunk létre, amelytől olyan érzésünk támad, mintha egy kis odút hoztunk volna létre saját magunk számára és arra vár, hogy befészkeljünk oda. Kétségtelenül kényelmesnek tűnik, de vajon tényleg segít elaludni?

Hannah Shore, a Mattres Online alvástudományi vezetője, megosztotta a véleményét a trendről annak előnyeivel és hátrányaival együtt.

Ha szereted azt a bekuckózós érzést, amikor be vagy burkolózva és kellemesen melegben vagy, akkor valószínűleg könnyebben ellazulsz és elalszol egy úgynevezett ‘krumpli-ágyban’

- idézi a Mirror.

A párnák mennyisége körülölelő érzést keltenek, mintha valaki megölelne. Hasonló hatást kelthetnek, mint a súlyozott takarók. A finom enyhe nyomás hatására boldogsághormonok szabadulnak fel, melyek segíthetnek ellazulni és biztonságérzeted támad miatta - ez tökéletes kombináció az alváshoz.

Azonban, ha nem vagy az a bekuckózós, akkor nem sok örömedet fogod lelni ebben a megoldásban, főképp ha nem szereted a begyűrt paplan érzését. A plusz párnák és a paplan nem engedi ki a meleget és ez kényelmetlen lehet, ha nem szereted. Plusz ha a testünk magas hőmérsékletű este, néhány fok csökkenése kell, ahhoz, hogy el tudjunk aludni.