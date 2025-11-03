RETRO RÁDIÓ

Pár perc különbséggel két baleset is bekövetkezett Zalaegerszegnél

A szakembereknek két helyszínre kellett egyszerre kirohanni.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.03. 08:10
Módosítva: 2025.11.03. 10:18
baleset zalaegerszeg tűzoltók

Két gépkocsi karambolozott Zalaegerszeg pózvai településrésze mellett, a 7328-as út 41-es kilométerszelvényénél. A város hivatásos tűzoltói mindkét járművet áramtalanították. A forgalom egy sávon, irányítás mellett halad az érintett útszakaszon.

Ezután nem sokkal összeütközött két gépkocsi Zalaegerszegen, az Ady Endre utca és a Kisfaludy Sándor utca kereszteződésében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt forgalmi akadály van az érintett kereszteződésben – írja a Katasztrófavédelem. 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu