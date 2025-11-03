Pár perc különbséggel két baleset is bekövetkezett Zalaegerszegnél
A szakembereknek két helyszínre kellett egyszerre kirohanni.
Két gépkocsi karambolozott Zalaegerszeg pózvai településrésze mellett, a 7328-as út 41-es kilométerszelvényénél. A város hivatásos tűzoltói mindkét járművet áramtalanították. A forgalom egy sávon, irányítás mellett halad az érintett útszakaszon.
Ezután nem sokkal összeütközött két gépkocsi Zalaegerszegen, az Ady Endre utca és a Kisfaludy Sándor utca kereszteződésében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt forgalmi akadály van az érintett kereszteződésben – írja a Katasztrófavédelem.
