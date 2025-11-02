Egész nap ülsz? Akkor ezt az italt egyenesen neked találták ki!

A tudósok szerint létezik egy finom ital, melyet a hideg időben a legkellemesebb fogyasztani és kulcsfontosságú eszköz lehet, a hosszantartó ülés káros következményeinek kezelésére.

Egy bögre finom ital kezelheti a hosszantartó ülés káros hatásait Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Egy bögre ital kezelheti a hosszantartó ülés következményeit

A fiatal felnőttek átlagosan napi hat órát töltenek üléssel. Ez az ülő összefüggésben áll az elhízás, a szívbetegségek és a depresszió fokozott kockázatával még akkor is, ha máskor fizikailag aktívak.

A hosszantartó ülés károsíthatja az ereket, a stressz és a csökkent véráramlás miatt, ami viszont csökkenti a nitrogén-monoxid molekula elérhetőségét, amely szabályozza az erek kitágulását. Egy negyven fiatal férfi bevonásával készült tanulmány segítségével a tudósok felfedezték, hogy egy bögre forró kakaó segíthet kivédeni ezeket a negatív következményeket.

A titok a természetes kakaóban található nagy mennyiségű flavanol volt – ezek a vegyületek javítják a szív egészségét, és csökkentik a vérnyomást. Az egyik csoport magas flavanoltartalmú kakaót ivott, míg a másik egy szinte azonos italt kapott, amelyben viszont alacsony volt a flavanol szintje.

A kakaóital megakadályozza a vérerek működésének romlását a lábban, karban, artériákban

akár az íróasztalnál ülünk, akár a volán mögött, a vonaton vagy a kanapén egy könyvvel vagy tévénézés közben – mindannyian rengeteg időt töltünk ülve

- idézi a Daily Mail Dr. Catarina Rendeiro-t, a Birminghami Egyetem táplálkozástudósa és a tanulmány vezető szerzőjét.

Bár ilyenkor nem mozgatjuk a testünket, de stressznek tesszük ki. Ha találunk módot hogy az ülés az érrendszerre gyakorolt negatív hatásait hogyan csökkentsük, akkor mérsékelhetjük a betegségekkel kapcsolatos következmények kialakulását. Az ülő életmód az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat, amely szorosan összefügg a szívbetegségek, az elhízás, a magas vérnyomás és sok más probléma kialakulásával.

Korábbi tanulmányok már azt is kimutatták, hogy a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázatát 16 százalékkal és a szív és érrendszeri halálozások kockázatát pedig 34 százalékkal növeli az ülő életmód.