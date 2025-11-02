Egész nap ülsz? Akkor ezt az italt egyenesen neked találták ki!
Olcsóbb, mint hinnéd. Hideg időben ez az ital az ember legjobb barátja, már ha szereti.
A tudósok szerint létezik egy finom ital, melyet a hideg időben a legkellemesebb fogyasztani és kulcsfontosságú eszköz lehet, a hosszantartó ülés káros következményeinek kezelésére.
Egy bögre ital kezelheti a hosszantartó ülés következményeit
A fiatal felnőttek átlagosan napi hat órát töltenek üléssel. Ez az ülő összefüggésben áll az elhízás, a szívbetegségek és a depresszió fokozott kockázatával még akkor is, ha máskor fizikailag aktívak.
A hosszantartó ülés károsíthatja az ereket, a stressz és a csökkent véráramlás miatt, ami viszont csökkenti a nitrogén-monoxid molekula elérhetőségét, amely szabályozza az erek kitágulását. Egy negyven fiatal férfi bevonásával készült tanulmány segítségével a tudósok felfedezték, hogy egy bögre forró kakaó segíthet kivédeni ezeket a negatív következményeket.
A titok a természetes kakaóban található nagy mennyiségű flavanol volt – ezek a vegyületek javítják a szív egészségét, és csökkentik a vérnyomást. Az egyik csoport magas flavanoltartalmú kakaót ivott, míg a másik egy szinte azonos italt kapott, amelyben viszont alacsony volt a flavanol szintje.
A kakaóital megakadályozza a vérerek működésének romlását a lábban, karban, artériákban
akár az íróasztalnál ülünk, akár a volán mögött, a vonaton vagy a kanapén egy könyvvel vagy tévénézés közben – mindannyian rengeteg időt töltünk ülve
- idézi a Daily Mail Dr. Catarina Rendeiro-t, a Birminghami Egyetem táplálkozástudósa és a tanulmány vezető szerzőjét.
Bár ilyenkor nem mozgatjuk a testünket, de stressznek tesszük ki. Ha találunk módot hogy az ülés az érrendszerre gyakorolt negatív hatásait hogyan csökkentsük, akkor mérsékelhetjük a betegségekkel kapcsolatos következmények kialakulását. Az ülő életmód az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat, amely szorosan összefügg a szívbetegségek, az elhízás, a magas vérnyomás és sok más probléma kialakulásával.
Korábbi tanulmányok már azt is kimutatták, hogy a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázatát 16 százalékkal és a szív és érrendszeri halálozások kockázatát pedig 34 százalékkal növeli az ülő életmód.
Néhány órányi megszakítás nélküli ülés is káros lehet az ember egészségére. A tudósok ezt ultrahanggal mérik, amellyel megfigyelik, mennyire képes egy artéria kitágulni a fokozott véráramlás hatására – ez ugyanis az egészséges, rugalmas ér egyik jele. A brit tanulmány azt vizsgálta, hogy a flavanolokban gazdag kakaó fogyasztása az ülés megkezdése előtt megvédheti-e a láb és a kar vérereinek egészségét fiatal, egészséges férfiaknál kétórányi ülés alatt.
A kutatók 40 fiatal, egészséges férfit vontak be a vizsgálatba, akik 18 és 34 év közöttiek voltak – a résztvevők fele kiváló fizikai állapotban volt, míg a másik fele kevésbé edzett. Harminc és hatvan perccel az ital elfogyasztása után megvizsgálták őket.
Amelyik csoport a flavanolokban gazdag italt itta jelentős változáson ment keresztül. Akik flavanolokban gazdag kakaót fogyasztottak és visszamentek az ülőmunkájukat elvégezni, cseppet sem romlott az állapotuk.
Tekintve, mennyire elterjedt az ülő életmód, és hogy ez mennyire növeli az érrendszeri betegségek kockázatát, a flavanolban gazdag ételek és italok fogyasztása – különösen, ha ezt rövid sétákkal vagy felállásokkal megszakított inaktív időszakokkal kombináljuk – jó módja lehet a hosszú távú egészség megőrzésének, függetlenül az egyén edzettségi szintjétől
- mondja az orvos.
A flavanolok már bogyós gyümölcsökben és étcsokoládéban is elérhető. Olyan csokoládét kell venni, melynek 7 százaléka legalább kakaóból tevődik össze. Egy két csésze zöld vagy fekete tea is jótékony hatással lehet szervezetedre.
