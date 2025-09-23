Azonnali termékvisszahívás: rovar lehet a népszerű csokoládéban

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) sürgős figyelmeztetést adott ki. Rovarszennyezés gyanúja miatt két csokoládét azonnal visszahívtak a boltokból.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetést adott ki, mivel egyes csokoládétermékek rovarszennyezettek lehetnek.
A probléma a Real Nature Kft. által gyártott termékeket érinti:
A visszahívást azonnal megkezdték rovarszennyezés gyanúja miatt. A gyártó, a Real Nature Kft., együttműködött a hatósággal, és már megtette a szükséges lépéseket a termékek forgalomból történő kivonására és visszahívására.
A hatóság folyamatosan nyomon követi a vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, azok megsemmisítését vagy elszállítását is.
Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,
Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026
Termék LOT száma: RL1, RL2
Vonalkód: 5999536055323
Forgalmazó: Real Nature Kft.
Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g
Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026
Termék LOT száma: RL1, RL2
Vonalkód: 5999536055293
Forgalmazó: Real Nature Kft.
Termékvisszahívás oka: A termékben rovarmaradvány (molylepke) előfordulásának gyanúja merült fel.
