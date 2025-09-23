RETRO RÁDIÓ

Azonnali termékvisszahívás: rovar lehet a népszerű csokoládéban

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) sürgős figyelmeztetést adott ki. Rovarszennyezés gyanúja miatt két csokoládét azonnal visszahívtak a boltokból.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.23. 13:55
csokoládé termék visszahívás termék hiba

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetést adott ki, mivel egyes csokoládétermékek rovarszennyezettek lehetnek.

Figyelem! Rovar lehet kedvenc csokoládédban
Figyelem! Rovar lehet kedvenc csokoládédban (Fotó: NKFH)

A probléma a Real Nature Kft. által gyártott termékeket érinti:

  • Real Nature étcsokoládésmeggyes – 75 g
  • Real Nature étcsokoládés mandulás – 75 g

A csokoládékat visszahívták

A visszahívást azonnal megkezdték rovarszennyezés gyanúja miatt. A gyártó, a Real Nature Kft., együttműködött a hatósággal, és már megtette a szükséges lépéseket a termékek forgalomból történő kivonására és visszahívására.

A hatóság folyamatosan nyomon követi a vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, azok megsemmisítését vagy elszállítását is.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,

Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026

Termék LOT száma: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055323

Forgalmazó: Real Nature Kft.

 

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g

Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026

Termék LOT száma: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055293

Forgalmazó: Real Nature Kft.

 

Termékvisszahívás oka: A termékben rovarmaradvány (molylepke) előfordulásának gyanúja merült fel.

 

