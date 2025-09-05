Sürgős termékvisszahívás történt, rákkeltő színezéket találtak a közkedvelt fűszerben

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki a TRS márkájú indiai curryporban, amelyből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. Az ügyben érintett vállalkozások visszahívták a kifogásolt Mild Madras Curry Powder elnevezésű terméket a fogyasztóktól - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön az MTI-vel.

Termékvisszahívás: rákkeltő színezéket találtak a közkedvelt fűszerben / Fotó: ClickerHappy / unsplash.com – Képünk illusztráció

A hatóság kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt ebből a 100 grammos kiszerelésű indiai curryporból, azt ne fogyassza el. Kiemelték, hogy az NKFH késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek a hivatallal együttműködve visszahívták a kifogásolt tételeket fogyasztóktól.

A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi. A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelynek használata élelmiszerekben tilos, mivel egészségkárosító, rákkeltő hatású lehet.

A termék fotóját és további információkat IDE kattintva lehet megtekinteni!