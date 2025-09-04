Döbbenetes diagnózis: Chipset evett, kiderült, hogy rákja van

Egy 45 éves nő szerint egy zacskó Walkers garnélás chips segített időben felfedezni a nyelvrákját – a ropogtatnivaló különleges, csípős íze ugyanis fájdalmat váltott ki a nyelvén, ami végül életmentő figyelmeztetésnek bizonyult.

Ropogtatni szeretett volna valamit, amikor a nyelvfájdalma bajt jelzett: rákot diagnosztizáltak a nőnél Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Hazel Smyth Észak-Írországból, először csak enyhe csípő érzést tapasztalt, amikor kedvenc ropogtatnivalóját ette. „Éppen csak ettem a garnélás chipset, amikor azt éreztem, hogy a nyelvem jobb oldala szúr. Belenéztem a tükörbe, de semmi nem látszott – se pirosság, se folt” – emlékezett vissza a Daily Express-nek - írja a Mirror.

A rák a chips miatt derült ki

Kezdetben ételallergiára vagy intoleranciára gyanakodott, hiszen a fájdalom mindig tíz perc után megszűnt. Később azonban már a sima csokoládé és a paradicsom is kellemetlen érzést okozott, ezért orvoshoz fordult. Két biopszia után 2024 augusztusában I. stádiumú nyelvrákot diagnosztizáltak nála. A műtét során eltávolítottak egy darabot a nyelvéből, ám kiderült, hogy a rák a nyirokcsomóiba is átterjedt. „Azt mondták, ötven százalék az esélyem, hogy öt év múlva is életben leszek. Úgy éreztem, mintha a halál szemébe néznék. Még a saját temetésem megszervezésén is gondolkodtam” – mesélte.

'Crisps saved my life - they were a warning sign I had cancer'https://t.co/iePHHBulNw pic.twitter.com/hJC2iV3Im9 — The Mirror (@DailyMirror) September 2, 2025

Hazel végül egy hosszas, hétórás operáción esett át, amely során két daganatot távolítottak el a nyirokcsomóiból. Novemberben közölték vele a hírt: sikerült eltávolítani a beteg szöveteket, és rákmentesnek nyilvánították, bár megelőző sugárkezelésre is szüksége lesz. „Lehet, hogy egyszerűen allergiának gondolhattam volna, és figyelmen kívül hagyom. De az a chips és a kínai curry segített megmenteni az életemet. A testem így jelezte, hogy baj van” – mondta.

Hazel üzenete most egyértelmű: „Ha két hétnél tovább fáj a szád, még akkor is, ha nincs látható jele, menj orvoshoz! Ne várj – lehet, hogy megmenti az életed.”

Ma már új céljai vannak. Októberben ejtőernyős ugrással szeretne pénzt gyűjteni az Action Cancer szervezetnek. Online adománygyűjtő oldalán így írt: „Egy éve hallottam a szavakat, amelyek egy pillanat alatt mindent megváltoztattak: Önnek rákja van. Most, az orvosoknak és a hitemnek köszönhetően, újra versenyezhetek a biciklimmel. Ez kész csoda. Meg akarom osztani a történetem, hogy mások is idejében felismerjék a jeleket.”