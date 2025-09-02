Ritka, de megrázó betegség: Műtéttel kell kinyitni a kislány szemét

Megvakulhat a kisbaba, ha nem műtik meg.
Egy házaspár, Petru és Natalia Obada úgy gondolta, életük a lehető legjobb irányba halad. A házaspár második gyermekét köszöntötte a világon, a kis Sophia első látásra egészséges babának tűnt. A születés után pár nappal azonban aggasztó dologra lettek figyelmesek, amely ritka és veszélyes egészségügyi problémát takart.
Amikor Sophia megszületett, nem volt okunk arra, hogy bármi szokatlanra számítsunk. Nagyjából egy hét múlva észrevettük, hogy valami nincs rendben, mert Sophia nem nyitotta ki rendesen a szemeit. A szemhéjai kisebbnek tűntek, mint más babáknak.
A kislányt orvoshoz vitték, ahol Blepharophimosis Ptosis Epicanthus Inversus szindrómát diagnosztizáltak nála. A ritka betegség egy genetikai rendellenesség, amelyet jellegzetes szemhéj- és arcvonások jellemeznek, mint például a keskeny szemrés, a szemhéj lefelé lógása.
Két fő típusa van: az egyik nőkben a petefészek korai működésének elvesztésével jár, egy másik típus csak a szemészeti elváltozásokkal jár együtt. Sophia esetében keskeny szemrés, a szem külső sarkának emelkedése és a szemrés megrövidülése figyelhető meg. A rendellenesség többször műtétre szorul, hogy a betegek visszanyerjék a teljes látásukat.
A kislány szemhéja megakadályozta a babát abban, hogy teljesen ki tudja nyitni a szemeit. Ez akár látáskárosodáshoz is vezethet, ezért a kislány műtétre szorul. A családnak Spanyolországba kell utazni, ahol kifejezetten erre az operációra szakosodott orvosok fogják ellátni a kislányt.
Sophia már kilenc hónapos, de alig tudja kinyitni a szemeit. A műtét során a kislány szemhéjizmait a szemöldökéhez illesztik, hogy így nyissák ki a gyerek szemeit. Ha a szülők nem sietnek, akkor a baba megvakulhat, a fény teljes hiánya miatt a kislány szemei működésképtelenné válhatnak – írja a Mirror.
