Ritka, de megrázó betegség: Műtéttel kell kinyitni a kislány szemét

Egy házaspár, Petru és Natalia Obada úgy gondolta, életük a lehető legjobb irányba halad. A házaspár második gyermekét köszöntötte a világon, a kis Sophia első látásra egészséges babának tűnt. A születés után pár nappal azonban aggasztó dologra lettek figyelmesek, amely ritka és veszélyes egészségügyi problémát takart.

Sophia ritka szindrómában szenved – Fotó: GoFundMe

Amikor Sophia megszületett, nem volt okunk arra, hogy bármi szokatlanra számítsunk. Nagyjából egy hét múlva észrevettük, hogy valami nincs rendben, mert Sophia nem nyitotta ki rendesen a szemeit. A szemhéjai kisebbnek tűntek, mint más babáknak.

A kislányt orvoshoz vitték, ahol Blepharophimosis Ptosis Epicanthus Inversus szindrómát diagnosztizáltak nála. A ritka betegség egy genetikai rendellenesség, amelyet jellegzetes szemhéj- és arcvonások jellemeznek, mint például a keskeny szemrés, a szemhéj lefelé lógása.

Ptosis Epicanthus Inversus szindróma

Két fő típusa van: az egyik nőkben a petefészek korai működésének elvesztésével jár, egy másik típus csak a szemészeti elváltozásokkal jár együtt. Sophia esetében keskeny szemrés, a szem külső sarkának emelkedése és a szemrés megrövidülése figyelhető meg. A rendellenesség többször műtétre szorul, hogy a betegek visszanyerjék a teljes látásukat.

A kislány szemhéja megakadályozta a babát abban, hogy teljesen ki tudja nyitni a szemeit. Ez akár látáskárosodáshoz is vezethet, ezért a kislány műtétre szorul. A családnak Spanyolországba kell utazni, ahol kifejezetten erre az operációra szakosodott orvosok fogják ellátni a kislányt.

Sophia már kilenc hónapos, de alig tudja kinyitni a szemeit. A műtét során a kislány szemhéjizmait a szemöldökéhez illesztik, hogy így nyissák ki a gyerek szemeit. Ha a szülők nem sietnek, akkor a baba megvakulhat, a fény teljes hiánya miatt a kislány szemei működésképtelenné válhatnak – írja a Mirror.