15 évig élt agydaganattal a fiatal nő, anélkül, hogy tudott volna róla

A bostoni Nicole Cutler 22 éves volt, időpontot foglalt egy audiológushoz, miután elveszítette a hallását, majd további vizsgálatokra küldték.

Agydaganattal élt 15 évig a fiatal nő

A felvételek azonban sokkolták a fiatal nőt, egy avokádó méretű daganat látszott, amelyről az orvosok közölték: valószínűleg 15 éve növekszik a fejében.

Évekig tartó, kimerítő műtétek, sugárkezelések, valamint beszéd- és mozgásterápiák után Nicole ma is rendszeres kontroll-MRI vizsgálatokra jár, hogy ellenőrizzék: a daganat stabil maradt-e, és nem nőtt tovább.

Félelmetes diagnózisát visszaidézve így mesélt:

Amikor közölték velem, hogy agydaganatom van, az volt életem legfélelmetesebb pillanata. Az egész testem lebénult a sokktól, ezt el sem lehet képzelni, különösen 22 évesen. A daganat 15 éven át nőtt a fejemben. Gyerekként nagyon ügyetlen voltam, többször eltörtem a csontjaimat, szédültem, és folyamatosan romlott a hallásom, most már minden értelmet nyer

Elmondta, hogy először csak azt hitte, bedugult a füle. „A férjem kipróbáltatta velem az AirPodját, és maximum hangerőn sem hallottam semmit a jobb fülemmel, ekkor jöttünk rá, hogy nagy a baj.”

Nicole utólag már tudja, hogy hallása fokozatosan romlott, de végül 2021 májusában süketült meg teljesen. Első műtétje során eltávolították a daganat felét, azonban a beavatkozás következtében Nicole jobb oldala hat hónapra részlegesen lebénult, nem tudott járni, a jobb karját sem tudta megmozdítani.

A felépülés után két hónapig arctorna-, beszéd- és gyógytornára járt. A szövettan ritka, lassan növekvő akusztikus neurinomát mutatott ki, amely évente átlagosan két embernél fordul elő 100 ezerből, és ritkán halálos agyi folyadék-felhalmozódáshoz vezethet - írja a DailyMail.

Nicole 2024 augusztusában idegátültetésen esett át: orvosai a bal lábából vett ideget ültették az arcába, hogy visszaadják mosolyát. Azóta rendszeres kontrollra jár, és fogadalmat tett, hogy lefutja a világ hat nagy maratonját az agydaganat-tudatosságért.

Lehet, hogy a mosolyomat soha nem kapom vissza teljesen, de megtanulok teljes szívemből mosolyogni. Minden beavatkozással, minden lefutott mérfölddel és minden pillanattal egyre közelebb kerülök ahhoz, hogy visszanyerjem, amit elveszítettem