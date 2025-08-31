Gordon Ramsay műtőasztalra került – fontos figyelmeztetést osztott meg a rajongókkal

Gordon Ramsay a közösségi oldalán árulta el, hogy rák miatt kellett műtétre mennie. Az 58 éves sztárséf füléből bazálsejtes karcinómát (BCC) távolítottak el, amely a leggyakoribb nem melanómás bőrrák. Ez a daganat lassan növekszik, általában nem életveszélyes, de helyi bőrkárosodást okozhat. Ha időben felfedezik, műtéttel gyógyítható – ahogy Ramsay esetében is történt.

Gordon Ramsay Fotó: Anadolu via AFP

Az Instagramon megosztott képein Ramsay megmutatta bevarrt fülét, és köszönetet mondott az orvosainak:

Hálás és nagyon nagyra értékelem a fantasztikus Skin Associates csapatot és azt, hogy ilyen gyorsan eltávolították a bazálsejtes karcinómát, köszönöm!

– írta. A séf humorral próbálta oldani a helyzetet: „Esküszöm, ez nem egy arcplasztika! Akkor vissza kellett volna kérnem a pénzem.”

A posztban fontos figyelmeztetést is adott a követőinek: „Kérlek, ne felejtsétek el használni a naptejet a hétvégén.” A bőrrák ugyanis leggyakrabban a napfénynek kitett területeken – például az arcon, a fejen vagy a fülön – jelenik meg, és gyakran fényvédő használatával megelőzhető – írja a LadBible.

A Cancer Research UK a bejegyzés alatt külön kiemelte, mennyire fontos a nap elleni védekezés: „Keress árnyékot, takard el magad, és használd bőségesen és rendszeresen a naptejet.” Az adatok szerint évente körülbelül 17 500 új melanómás bőrrákos esetet diagnosztizálnak az Egyesült Királyságban, ami napi 48 megbetegedést jelent.

Szakértők hangsúlyozzák, hogy a fényvédőt akkor is használni kell, ha felhős az idő, és legalább kétóránként érdemes újrakenni. A Harvardhoz tartozó kutató, Alan Geller úgy fogalmazott, hogy a napra indulás előtt 15 perccel száraz bőrre kell felvinni a naptejet. Ezután legalább kétóránként újra kell kenni, és még gyakrabban – körülbelül 80 percenként –, ha izzadunk vagy úszunk. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a fényvédőt minden szabadon lévő bőrfelületre kenni kell, a fülre, a nyakra, a lábfejre és az ajkakra is.