Orbán Viktor: Ne hagyjuk, hogy Ukrajnába vigyék a magyarok pénzét!

Folynak az elemzések a háború kapcsán. Ukrajna még több pénz zsebelne be az Európai emberektől.

Létrehozva: 2025.11.03. 07:20
Az Economist elemzése szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő négy évben, hogy folytassa a háborút. Fegyverek, újjáépítés, nyugdíjak, fizetések. A cechet Európa nevére írnák. 

Más balek nem maradt, aki beszállna. Ezért idegesek annyira Brüsszelben. Ezért nyúlnák le a befagyasztott orosz vagyont, ezért akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét és ezért akarnak új hiteleket felvenni. Mi ezt elutasítjuk. Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát. Nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból - hívta fel rá a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán. 

Európában nem vagyunk egyedül, de mi vagyunk a legnyíltabbak. Ezért támadnak folyamatosan Brüsszelből. Nekik egy jawohl-kormány kell, Európai Ügyészséggel, EU-konform gazdaságpolitikával, brüsszeli szakértőkkel, és egy fogott miniszterelnökkel.

A magyar kormány a következő négy évben a magyar családokat, a magyar vállalkozásokat és a magyar nyugdíjasokat akarja támogatni. Ezért indították el a három- és kétgyermekes anyák adómentességét, terjesztették ki a 3 százalékos hitelt a vállalkozásokra, és ezért fogják tető alá hozni a 14. havi nyugdíjat is. 

Ne hagyjuk, hogy Ukrajnába vigyék a magyarok pénzét! - kérte Orbán Viktor Facebook-oldalán.

