Tudtad? Ezt a halálos betegséget segíthet megelőzni a séta

Már heti öt óra séta is drámaian csökkentheti az emésztőrendszeri rákos megbetegedések kockázatát. Ezekhez tartozik a bél-, máj- és hasnyálmirigyrák vagy az ebből eredő betegségek.

Heti öt óra séta már nagyban segít megelőzni a rákos megbetegedéseket / Fotó: Guitar_Tawatchai / freepik.com (Illusztráció)

Heti öt óra séta és búcsút mondhatsz a rákos megbetegedéseknek?

A rendszeres testmozgást régóta tartják nemcsak a rák megelőzésében, hanem a terjedésének esélyének csökkentésében is kulcsfontosságú eszköznek. Egy, a JAMA Oncology orvosi folyóiratban megjelent orvosi kutatás kimutatta, hogy azoknál, akik végeznek fizikai tevékenységet, jelentősen csökken a rák kockázata. A következetesség viszont kulcsfontosságú és három évtizeden keresztül kellene fenntartani.

Közismert, hogy az ülő életmód, a túlsúly, dohányzás és túlzott alkoholfogyasztás növelheti a rák kockázatát, de viszonylag kevesen tudják mennyi testmozgásra van szükség és meddig a hatékony eredményért - írja a Daily Mail.

Az új tanulmányban a Harvard TH Chan Közegészségügyi Iskola munkatársa, Dr. Yiwen Zhang vezette kutatók három nagy amerikai kohorsz adatait kombinálták, összesen 231 067 résztvevőt követve körülbelül 32 éven keresztül. Minden résztvevő rákmentes volt vagy nem volt halálos betegsége.

Megkérdezték a résztvevőket, hogy mennyi időt foglalkoztak fizikai aktivitással az elmúlt évben. A kutatók azt vizsgálták, mennyi időt töltöttek hetente különféle mozgásformákkal – például sétával, futással, úszással, kerékpározással vagy más aerob tevékenységgel. A vizsgálat során 6 358 emésztőrendszeri daganatot diagnosztizáltak, és 3 791 halálesetet igazoltak boncolási jegyzőkönyvek alapján. Az eredmények szerint a 40–75 éves, alapvetően egészséges résztvevők körében a rendszeres, heti mintegy 50 órányi szabadidős testmozgás jelentősen csökkentette az emésztőrendszeri rák és a halálozás kockázatát.

A harminc éven keresztül fenntartott, heti öt óra gyaloglás vagy két óra futás jelentősen csökkentette a vastagbélrák kockázatát. Az NHS azt javasolja, hogy a 19 és 64 év közöttiek legalább hetente két és fél óra testmozgást iktassanak be az életükbe.

A fizikai aktivitásnak lehetnek szisztematikus rákellenes hatásai, például javíthatja az inzulinérzékenységet, csökkentheti a gyulladást és fokozhatja az immunfunkciókat

- mondja Dr. Zhang.