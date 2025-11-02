Tudtad? Ezt a halálos betegséget segíthet megelőzni a séta
Eláruljuk, hogy hetente mennyit kell tenned egészséged megőrzéséért. A séta lehet a kulcs a betegségek megelőzéséhez.
Már heti öt óra séta is drámaian csökkentheti az emésztőrendszeri rákos megbetegedések kockázatát. Ezekhez tartozik a bél-, máj- és hasnyálmirigyrák vagy az ebből eredő betegségek.
Heti öt óra séta és búcsút mondhatsz a rákos megbetegedéseknek?
A rendszeres testmozgást régóta tartják nemcsak a rák megelőzésében, hanem a terjedésének esélyének csökkentésében is kulcsfontosságú eszköznek. Egy, a JAMA Oncology orvosi folyóiratban megjelent orvosi kutatás kimutatta, hogy azoknál, akik végeznek fizikai tevékenységet, jelentősen csökken a rák kockázata. A következetesség viszont kulcsfontosságú és három évtizeden keresztül kellene fenntartani.
Közismert, hogy az ülő életmód, a túlsúly, dohányzás és túlzott alkoholfogyasztás növelheti a rák kockázatát, de viszonylag kevesen tudják mennyi testmozgásra van szükség és meddig a hatékony eredményért - írja a Daily Mail.
Az új tanulmányban a Harvard TH Chan Közegészségügyi Iskola munkatársa, Dr. Yiwen Zhang vezette kutatók három nagy amerikai kohorsz adatait kombinálták, összesen 231 067 résztvevőt követve körülbelül 32 éven keresztül. Minden résztvevő rákmentes volt vagy nem volt halálos betegsége.
Megkérdezték a résztvevőket, hogy mennyi időt foglalkoztak fizikai aktivitással az elmúlt évben. A kutatók azt vizsgálták, mennyi időt töltöttek hetente különféle mozgásformákkal – például sétával, futással, úszással, kerékpározással vagy más aerob tevékenységgel. A vizsgálat során 6 358 emésztőrendszeri daganatot diagnosztizáltak, és 3 791 halálesetet igazoltak boncolási jegyzőkönyvek alapján. Az eredmények szerint a 40–75 éves, alapvetően egészséges résztvevők körében a rendszeres, heti mintegy 50 órányi szabadidős testmozgás jelentősen csökkentette az emésztőrendszeri rák és a halálozás kockázatát.
A harminc éven keresztül fenntartott, heti öt óra gyaloglás vagy két óra futás jelentősen csökkentette a vastagbélrák kockázatát. Az NHS azt javasolja, hogy a 19 és 64 év közöttiek legalább hetente két és fél óra testmozgást iktassanak be az életükbe.
A fizikai aktivitásnak lehetnek szisztematikus rákellenes hatásai, például javíthatja az inzulinérzékenységet, csökkentheti a gyulladást és fokozhatja az immunfunkciókat
- mondja Dr. Zhang.
A testmozgás segítheti az emésztést is, minimalizálja a szennyeződés kockázatát. „Továbbá a rendszeres, megfelelő fizikai aktivitás fenntartása különösen előnyös lehet a rák megelőzésében, amelynek kialakulása általában hosszú időt vesz igénybe.”
Tanulmányok azt is kimutatták, hogy a rendszeres testmozgás csökkenti a szervezetben a gyulladásos fehérjék szintjét, amelyekről ismert, hogy a daganatok kialakulását elősegítik. A kutatók szerint ez az eredmény megnyugtathatja azokat, akik nem tudnak hetente 17 órát testmozgással tölteni, hiszen kevesebb idő is már változásokat idézhet elő.
A bélrák kialakulása ritkább a fiatal felnőtteknél, de a növekvő tendencia aggodalomra adhat okot. Ráadásul ezen betegségek nagy része már csak a későbbi stádiumban mutat tüneteket. Ezen tünetekhez tartozhat a gyomorban lévő gombóc, puffadás, váratlan fogyás vagy éppen a fáradtság.
