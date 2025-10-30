Beleszakad a szív: a 6 éves kislánynak csak fájt a hasa, kiderült, hogy tumor nőtt a veséjében

Fontos üzenetet közölt egy édesanya azok után, hogy egy gyomorvírus „megmentette lánya életét”. Molly Courtney eleinte ugyanis lánya rosszulléteit csak fáradtságnak vélte. Később azonban kiderült, hogy egy 11 cm nagyságú rákos tumor nő a kislány bal veséjében. Ezt követően pedig meg is érkezett a pontos diagnózis: második stádiumú veserák.

Az ultrahang azonnal kimutatta: tumor nő a kislányban – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Így derült ki, tumor nő a kislányban

A hatéves Miát édesanyja azok után vitte kórházba, hogy olyan súlyos hasfájásai voltak, amelyek miatt felkelni sem volt képes. Az orvosok eleinte ugyan azt hitték, Mia lépével lehet gond, az ultrahang egyből kimutatta, tumor nő a kislányban. Habár azt nem tudni, mitől jött létre a daganatos betegség a kislányban, Molly biztos benne, hogy a norovírus megmentette Mia életét, mivel az vérzést idézett elő a daganatban, és így váltak nyilvánvalóvá Mia fájdalmai.

A diagnózist követően végül műtéten esett át, amit hat hónap kemoterápia követett. A kezeléseknek köszönhetően pedig szeptemberben remisszióba került egy év megpróbáltató időszak után.

Hálás voltam, hogy időben felfedezték a tumort, azonban közben teljesen össze is törtem. Olyan volt, mintha egy rémálomba kerültem volna, nem akartam elhinni, hogy ez velünk történik. Szörnyű volt Miát az intenzíven látni. Szerencsére azonban már jobban van. Táncol, énekel, hercegnős ruhákat visel

– árulta el Molly, kiemelve, kislánya az elkövetkezendő öt évben háromhavonta kontrollra kell még járjon – írja a LadBible.