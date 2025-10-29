RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt helyretette Thuróczy Szabolcsot

„Ez nem méltó egy művészhez” – fogalmazott a miniszterelnök főtanácsadója.

„1956 hősei tiszteletet érdemelnek, nem pedig gúnyolódást, mint ahogy Thuróczy Szabolcs tette azt a tiszás Kontrollban” – írta Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalán. A miniszterelnök főtanácsadója egy videót is mellékelt a szavaihoz.

Ez nem méltó egy művészhez, ez nem méltó Önhöz, sőt, ez nem méltó a magyar ellenzékhez sem. Ez teljességgel elfogadhatatlan

– jelentette ki Nyitrai Zsolt, aki múltat idézett, és '56 hőseit méltatta, különös tekintettel Szilágyi Árpádra, az 1956-os forradalmárra, akit előbb 20, majd 22 év börtönbüntetésre ítéltek.

„Nem érdemli meg, hogy kinevessük, sokkal inkább azt, hogy tiszteljük és megbecsüljük. Azt, hogy ma egy szabad világban élünk, többek között 1956 hőseinek köszönhetjük” – közölte Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

 

