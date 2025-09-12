RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt: Magyarország Kormánya kiáll a nyugdíjasok mellett, és minden lehetséges eszközzel segíti őket

Október 15-ig mindenkinek kézbesítik a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 11:09
Nyitrai Zsolt nyugdíjas utalvány

A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt új posztot osztott meg a közösségi oldalán, amiben örömmel tudatta, hogy eddig 668591-en kapták meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, és októberig mindenki meg fogja kapni.

MINDEKÖZBEN🎯
Magyarország Kormánya kiáll a nyugdíjasok mellett, és minden lehetséges eszközzel segíti őket.👵🏻👴🏻🤝🏻🇭🇺

– írta Nyitrai Zsolt a posztjához.

A Ripost írta, hogy a 30.000 forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalványt azok kapják, akiknek 2025. július hónapban: 

  • öregségi nyugdíjat,
  • özvegyi nyugdíjat,
  • szülői nyugdíjat,
  • árvaellátást,
  • baleseti hozzátartozói nyugellátást,
  • mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
  • mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
  • korhatár előtti ellátást,
  • szolgálati járandóságot,
  • átmeneti bányászjáradékot,
  • táncművészeti életjáradékot,
  • rokkantsági ellátást,
  • rehabilitációs ellátást,
  • baleseti járadékot,
  • rokkantsági járadékot,
  • bányászok egészségkárosodási járadékát,
  • fogyatékossági támogatást,
  • vakok személyi járadékát,
  • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
  • polgármesterek közszolgálati járadékát,
  • a hadigondozásról szóló törvény alapján rendszeres pénzbeli ellátást,
  • nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
  • nemzeti gondozási díjat,
  • házastársi pótlékot vagy házastársi jövedelempótlékot folyósítottak.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu