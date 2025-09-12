Nyitrai Zsolt: Magyarország Kormánya kiáll a nyugdíjasok mellett, és minden lehetséges eszközzel segíti őket

A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt új posztot osztott meg a közösségi oldalán, amiben örömmel tudatta, hogy eddig 668591-en kapták meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, és októberig mindenki meg fogja kapni.

Magyarország Kormánya kiáll a nyugdíjasok mellett, és minden lehetséges eszközzel segíti őket.

– írta Nyitrai Zsolt a posztjához.

A Ripost írta, hogy a 30.000 forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalványt azok kapják, akiknek 2025. július hónapban: