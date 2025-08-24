RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt: újabb előnyök a Digitális Állampolgár alkalmazásban

Bővülnek a DÁP szolgáltatásai – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök főtanácsadója.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.24. 08:25
Módosítva: 2025.08.24. 10:26
Nyitrai Zsolt applikáció Digitális állampolgárság

„A Digitális Állampolgár alkalmazás QR-kódjával már egyes bankok, biztosítók, közmű- és távközlési szolgáltatók felületére is beléphet.
A csatlakozás folyamatos, hamarosan még több szolgáltató válik elérhetővé!” – írta Nyitrai Zsolt friss Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök főtanácsadója videót is közzétett a Facebook-oldalán.

Nyitrai Zsolt bejelentette: újabb előnyök a Digitális Állampolgár alkalmazásban (Fotó: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala)

Bővebb információ és a csatlakozott partnerek ábécérendbe szedett listája ITT található!

„Töltse le, és használja Ön is a DÁP-ot!” – tanácsolja Nyitrai Zsolt.

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu