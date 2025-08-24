Nyitrai Zsolt: újabb előnyök a Digitális Állampolgár alkalmazásban

„A Digitális Állampolgár alkalmazás QR-kódjával már egyes bankok, biztosítók, közmű- és távközlési szolgáltatók felületére is beléphet.

A csatlakozás folyamatos, hamarosan még több szolgáltató válik elérhetővé!” – írta Nyitrai Zsolt friss Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök főtanácsadója videót is közzétett a Facebook-oldalán.

Nyitrai Zsolt bejelentette: újabb előnyök a Digitális Állampolgár alkalmazásban (Fotó: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala)

Bővebb információ és a csatlakozott partnerek ábécérendbe szedett listája ITT található!

„Töltse le, és használja Ön is a DÁP-ot!” – tanácsolja Nyitrai Zsolt.