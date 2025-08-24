Nyitrai Zsolt: újabb előnyök a Digitális Állampolgár alkalmazásban

Bővülnek a DÁP szolgáltatásai – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök főtanácsadója.
„A Digitális Állampolgár alkalmazás QR-kódjával már egyes bankok, biztosítók, közmű- és távközlési szolgáltatók felületére is beléphet.
A csatlakozás folyamatos, hamarosan még több szolgáltató válik elérhetővé!” – írta Nyitrai Zsolt friss Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök főtanácsadója videót is közzétett a Facebook-oldalán.
Bővebb információ és a csatlakozott partnerek ábécérendbe szedett listája ITT található!
„Töltse le, és használja Ön is a DÁP-ot!” – tanácsolja Nyitrai Zsolt.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.