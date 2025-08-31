Nyitrai Zsolt: Érkezik a 30 000 forintos élelmiszer-utalvány!

"Érkezik a 30 000 forintos élelmiszer-utalvány!" - tudatta a Facebook-oldalán közzétette videóban Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, amelyben kérdések és válaszok hangzottak el az élelmiszer-utalványokról.

Erről számolt be Nyitrai Zsolt / Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt

Az élelmiszerláncok indokolatlan áremelései miatt kialakult bonyolult helyzetben Magyarország Kormánya a nyugdíjasokat árrés-csökkentéssel, és élelmiszer-utalvánnyal segíti

- jelentette ki Nyitrai Zsolt, majd ezután elárulta, a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt az utalványt. Kitért arra, hogy a postások szeptember 1. és október 15. között kézbesítik az utalványokat.

A kézhezvételt követően azonnal fel lehet használni, és egészen december 31-ig

- tette hozzá, majd elmondta, az utalványt hideg élelmiszer vásárlására lehet felhasználni, és be lehet váltani a hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, különböző diszkontokban, pékségekben, a hentesnél, a zöldségesnél, a piacon és az őstermelőknél egyaránt. Meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut vagy éppen kozmetikai cikket viszont nem lehet belőle vásárolni.

Nyitrai Zsolt azt is elárulta, az utalványok nem névre szólóak, bárki fel tudja őket használni.