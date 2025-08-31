Nyitrai Zsolt: Érkezik a 30 000 forintos élelmiszer-utalvány!

Itt vannak a legfontosabb kérdések és válaszok.
"Érkezik a 30 000 forintos élelmiszer-utalvány!" - tudatta a Facebook-oldalán közzétette videóban Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, amelyben kérdések és válaszok hangzottak el az élelmiszer-utalványokról.
Az élelmiszerláncok indokolatlan áremelései miatt kialakult bonyolult helyzetben Magyarország Kormánya a nyugdíjasokat árrés-csökkentéssel, és élelmiszer-utalvánnyal segíti
- jelentette ki Nyitrai Zsolt, majd ezután elárulta, a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt az utalványt. Kitért arra, hogy a postások szeptember 1. és október 15. között kézbesítik az utalványokat.
A kézhezvételt követően azonnal fel lehet használni, és egészen december 31-ig
- tette hozzá, majd elmondta, az utalványt hideg élelmiszer vásárlására lehet felhasználni, és be lehet váltani a hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, különböző diszkontokban, pékségekben, a hentesnél, a zöldségesnél, a piacon és az őstermelőknél egyaránt. Meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut vagy éppen kozmetikai cikket viszont nem lehet belőle vásárolni.
