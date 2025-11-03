Három kocsit tarolt le egy kisteherautó, nagyon nagy a baj
Több autó karambolozott Vál és Kajászó között.
Három személyautó és egy kisteherautó ütközött össze Vál és Kajászó között, a 8111-es út 7-es kilométerszelvényénél. Az ütközés következtében az egyik jármű felborult. A váli önkormányzati tűzoltók megkezdték az autók áramtalanítását. A baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt - írja a Katasztrófavédelem.
