Három kocsit tarolt le egy kisteherautó, nagyon nagy a baj

Három személyautó és egy kisteherautó ütközött össze Vál és Kajászó között, a 8111-es út 7-es kilométerszelvényénél. Az ütközés következtében az egyik jármű felborult. A váli önkormányzati tűzoltók megkezdték az autók áramtalanítását. A baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt - írja a Katasztrófavédelem.