Újabb Karácsony-ellenes taxistüntetés kezdődött Budapesten – Fotók

Alig egy hónappal a legutóbbi fővárosi sztrájk után a taxisok szerdán ismét utcára vonulnak, hogy így tiltakozzanak a fővárosi vezetés által tervezett taxirendelet szigorítása ellen. A taxisok ezúttal is a Fővárosi Közgyűlés ülésnapjára szervezték az akciójukat.

Már reggel 8 óra magasságában több mint egy tucat taxis gyűlt össze a Városháza előtt. A helyszínen a sofőrök azt mondták, hogy hivatalosan 10 órára hirdették meg demonstráció kezdetét.

9 óra után nemsokkal pár sofőr berontott a Városháza termébe, ahol az ülés már tartott. Radics Béla fideszes képviselő éppen a taxisok által írt levelet akarta felolvasni. Karácsony Gergely azonban a városháza működési szabályzatára hivatkozva nem adott erre lehetőséget.

A taxisok szóváltásba kerültek az ü főpolgármesterrel.

A taxisok előbb kivonultak az ülésteremből, ám nem sokkal később visszatértek, hogy a Radics Béla által korábban említett levelet felolvashassák. Karácsony Gergely megígérte nekik, hogy napirend előtt ezt ő maga fogja felolvasni.

Amint arról korábban beszámoltunk, a szeptemberi taxistüntetésre a Hősök terén, a Városháza előtt és Kossuth Lajos utcában került sor. Akkor két taxis szakszervezet tiltakozott a főváros taxirendeletének tervezett szigorítása ellen. A változásokkal kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke elmondta, hogy abban több olyan javaslat is van, amit nem, vagy csak részben tárgyaltak meg velük, ezért szervezték a taxis tüntetést.

A javaslatcsomagon is látszik, hogy az eredeti cél, a létszámstop és a tarifamódosítás nincs is köztük. A legtöbb javaslat nem is a taxisok érdekében módosul

– mondta, majd hozzátette, megdöbbentő és vérlázító, hogy a városvezetés a szakma feje felett dönt a taxizást érintő legfontosabb kérdésekről.

A rendőrség korábban arról adott tájékoztatást, hogy szakaszosan és időszakosan a következő szakaszokat zárják le: 2025. október 29-én 6 órától október 30-án 1 óráig a Budapest V., Városház utcát a Kossuth Lajos utca és a Bárczy István utca között.

2025. október 29-én 6 órától október 31-én 18 óráig a Budapest V., Kossuth Lajos utcának a Városház utca és az Astoria közötti szakaszán a külső forgalmi sávot (buszsávot).

