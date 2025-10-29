Újabb taxissztrájk bénítja meg a fővárost

Szeptember után idén októberben, egészen pontosan október 29-én szerdán, a Fővárosi Közgyűlés ülésnapján ismét demonstrálnak a taxisok.

Fotó: Máté Kriszitán / Fotó: Metropol

A rendőrség arról ír a honlapján, hogy gyűlés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2025. október 28. és október 31. között Budapest V. és IX. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

2025. október 29-én 6 órától október 30-án 1 óráig a Budapest V., Városház utcát a Kossuth Lajos utca és a Bárczy István utca között.

2025. október 29-én 6 órától október 31-én 18 óráig a Budapest V., Kossuth Lajos utcának a Városház utca és az Astoria közötti szakaszán a külső forgalmi sávot (buszsávot).

Mint arról szeptember 24-én, szerdán beszámoltunk: több helyszínen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetésbe kezdett két taxis szakszervezet, így tiltakozva a főváros taxirendeletének szigorítása ellen. A rendelet megváltoztatásával kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke nehezményezte, hogy több olyan javaslat is szerepel benne, melyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal.