RETRO RÁDIÓ

Újabb taxissztrájk bénítja meg a fővárost

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésének idején demonstrálnak a taxisok.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.29. 08:17
taxi sztrájk Fővárosi Közgyűlés

Szeptember után idén októberben, egészen pontosan október 29-én szerdán, a Fővárosi Közgyűlés ülésnapján ismét demonstrálnak a taxisok. 

Fotó: Máté Kriszitán / Fotó: Metropol

A rendőrség arról ír a honlapján, hogy gyűlés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2025. október 28. és október 31. között Budapest V. és IX. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

2025. október 29-én 6 órától október 30-án 1 óráig a Budapest V., Városház utcát a Kossuth Lajos utca és a Bárczy István utca között.
 2025. október 29-én 6 órától október 31-én 18 óráig a Budapest V., Kossuth Lajos utcának a Városház utca és az Astoria közötti szakaszán a külső forgalmi sávot (buszsávot).

Mint arról szeptember 24-én, szerdán beszámoltunk: több helyszínen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetésbe kezdett két taxis szakszervezet, így tiltakozva a főváros taxirendeletének szigorítása ellen. A rendelet megváltoztatásával kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke nehezményezte, hogy több olyan javaslat is szerepel benne, melyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu