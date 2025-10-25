3+1 borzasztó állapotú helyszín Budapesten, aminek a felújítását nem kellene hanyagolni

Budapest több fontos hídja és felüljárója vészesen romló állapotban van. Három közülük már régóta a szakértői figyelmeztetések listáján szerepel, a negyedik pedig mostanra került hasonló helyzetbe. A közös bennük: a főváros tud a problémáról, mégsem tesz semmit.

Budapest: Karácsony prioritási listáján nem szerepelnek a felújítások / Fotó: MW



1. A Petőfi híd a város egyik ütőere, amit lassan elnyel a rozsda

A Petőfi híd a BP Műhely szakértője szerint még járható, de az állapota rohamosan romlik.

Ha nem kezdik meg azonnal a tervezését, 2030-ig nem is tud elkészülni a felújítása

– mondta korábban lapunknak Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője.

A Petőfi híd felújítása sürgető – Fotó: Máté Krisztián

A híd szerkezete elöregedett, a szigetelések tönkrementek, a saruk cserére szorulnak, a korrózió pedig egyre terjed, mégis még a tervezés sem indult el. A szakértő emlékeztetett: a Petőfi híd már akkor megérett a felújításra, amikor a Lánchíd felújítása indult.

Akkoriban az volt a kérdés, a Margit híd után a Lánchidat vagy a Petőfit újítsák. Állapotuk alapján egyforma esélyük volt

– mondta Almássy.

A Lánchíd végül 2022-ben megújult. A Petőfi híd azóta is vár. A szakértők szerint ha holnap sem írják ki a tervezési közbeszerzést, a híd felújítása az évtized végére sem valósul meg. És bár a főváros tud a problémáról, konkrét lépés nem történt, ez pedig már most súlyos felelősség Karácsony Gergely részéről.

2. Népligeti felüljáró: lebontották, megvizsgálták, aztán otthagyták

A Népligeti felüljárón naponta harmincezer autó araszol, mert a városközpont felé vezető sávot 2023. márciusában lezárták – „csak ideiglenesen”. Két és fél év telt el, de a korlátozást azóta sem oldották fel.

A 45 éves felüljáró műszaki vizsgálata kimutatta: nem életveszélyes, elég lenne egy élettartam-hosszabbító felújítás, hogy 2035-ig biztonságosan használható legyen. A főváros mégis halogat: a felújítást 2023-ra, majd 2024-re, végül 2025-re ígérték, de azóta sem történt semmi.

A népligeti felüljáró egyik sávját már 2023-ban elzárták a forgalomtól / Fotó: MÁTÉ KRISZTIÁN

Vitézy Dávid interpellációjára Karácsony Gergely azt válaszolta: nincs elég forrás, és „hosszú távon” olcsóbb lenne a bontás. A szakértők szerint viszont ezzel forgalmi katasztrófát okozna a városvezetés.