3+1 borzasztó állapotú helyszín Budapesten, aminek a felújítását nem kellene hanyagolni
A Lánchíd már régen megújult, de a Petőfi híd, a Népligeti felüljáró, a Gubacsi híd és a Flórián téri felüljáró ma is borzasztó állapotban van. Budapesten sok időszerű felújítás késik, a Karácsony féle városvezetés csak ígérget.
Budapest több fontos hídja és felüljárója vészesen romló állapotban van. Három közülük már régóta a szakértői figyelmeztetések listáján szerepel, a negyedik pedig mostanra került hasonló helyzetbe. A közös bennük: a főváros tud a problémáról, mégsem tesz semmit.
1. A Petőfi híd a város egyik ütőere, amit lassan elnyel a rozsda
A Petőfi híd a BP Műhely szakértője szerint még járható, de az állapota rohamosan romlik.
Ha nem kezdik meg azonnal a tervezését, 2030-ig nem is tud elkészülni a felújítása
– mondta korábban lapunknak Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője.
A híd szerkezete elöregedett, a szigetelések tönkrementek, a saruk cserére szorulnak, a korrózió pedig egyre terjed, mégis még a tervezés sem indult el. A szakértő emlékeztetett: a Petőfi híd már akkor megérett a felújításra, amikor a Lánchíd felújítása indult.
Akkoriban az volt a kérdés, a Margit híd után a Lánchidat vagy a Petőfit újítsák. Állapotuk alapján egyforma esélyük volt
– mondta Almássy.
A Lánchíd végül 2022-ben megújult. A Petőfi híd azóta is vár. A szakértők szerint ha holnap sem írják ki a tervezési közbeszerzést, a híd felújítása az évtized végére sem valósul meg. És bár a főváros tud a problémáról, konkrét lépés nem történt, ez pedig már most súlyos felelősség Karácsony Gergely részéről.
2. Népligeti felüljáró: lebontották, megvizsgálták, aztán otthagyták
A Népligeti felüljárón naponta harmincezer autó araszol, mert a városközpont felé vezető sávot 2023. márciusában lezárták – „csak ideiglenesen”. Két és fél év telt el, de a korlátozást azóta sem oldották fel.
A 45 éves felüljáró műszaki vizsgálata kimutatta: nem életveszélyes, elég lenne egy élettartam-hosszabbító felújítás, hogy 2035-ig biztonságosan használható legyen. A főváros mégis halogat: a felújítást 2023-ra, majd 2024-re, végül 2025-re ígérték, de azóta sem történt semmi.
Vitézy Dávid interpellációjára Karácsony Gergely azt válaszolta: nincs elég forrás, és „hosszú távon” olcsóbb lenne a bontás. A szakértők szerint viszont ezzel forgalmi katasztrófát okozna a városvezetés.
A BP Műhely úgy fogalmazott:
A felüljáró nem szép, de szükséges. Nem minden városban előzheti meg az esztétika a forgalmat.
3. A Gubacsi híd roskadozik, de senki nem nyúl hozzá
A Gubacsi híd Csepelt és Pesterzsébetet köti össze, a nyáron beszakadt a déli járdája. A Budapest Közút azonnal lezárta, és ígéretet tett a javításra. Azóta három hónap telt el, de a hídhoz senki nem nyúlt. A 2020-as állapotvizsgálat szerint „a korrózió minden ismert formája megjelent” a szerkezeten. Legutóbb 1995-ben végeztek rajta festést, azóta csak toldozták-foltozták.
A szakértők szerint a biztonságos üzemhez legalább 500 millió forintos karbantartásra lenne szükség, a teljes járdafelújítás pedig 800 millióba kerülne. A főváros tud erről, mégis a jövőbeli vasúti hídra hivatkozik, ami 2026 és 2029 között épül majd meg. Addig is a Gubacsi hídon zajlik a Csepeli Szabadkikötő és több nagy gyár forgalma, nap mint nap.
+1. Flórián téri felüljáró - ott a „bontás közben derült ki”, mennyire rossz
A Flórián téri felüljáró a legfrissebb példa: a bontás során derült ki, hogy még rosszabb állapotban van, mint gondolták.
A BKK szerint a műszaki problémák miatt át kellett ütemezni a felújítást, és többlet-műszaki tartalommal kellett újratervezni az egészet. Ez a felüljáró köti össze az óbudai és a belvárosi közlekedést, ha lezárják, az északi félváros bénul meg. A tervek szerint most október végén kezdődik a második ütem. Azt ígérik, hogy a tél beköszöntéig elindulhat a közúti forgalom a megújult felüljárón Pest irányába, addig is forgalom terelésre lehet számítani.
Mind a négy esetben ugyanaz a forgatókönyv figyelhető meg: először figyelmeztetnek a szakértők, aztán jön egy ideiglenes lezárás, majd évekig nem történik semmi. Stimmel minden esetben a felelősséghárítás, a halogatás és a pénzhiány emlegetése is. Egy biztos: a Petőfi híd, a Népligeti felüljáró, a Gubacsi híd és a Flórián téri átkelő együtt a budapesti közlekedés gerincét képezik, ha ezek bedőlnek, megbénul az egész város.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre