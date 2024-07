Orbán Viktor: 2025-ben megduplázzuk a gyermekek után járó családi adókedvezményt

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor több mint egy órán át értékelte a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen a nemzetközi politikai helyzetet és szót ejtett arról is, milyen válaszokat adhat a jelen kor kihívásaira Magyarország.

Németh Zsolt, Orbán Viktor és Tőkés László a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Fotó: Veres Nándor)

Magyarország jövőjéről, a nemzeti nagy stratégiáról szólva kijelentette: szilárd és rugalmas magyar társadalomra van szükség, meg kell akadályozni a demográfiai hanyatlást. Korábban ez jól indult, de a háború miatt elakadt, ezért új lendületet kell adni, növelni kell a családok lehetőségeit. A békeköltségvetés részeként így szükséges a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázása, illetve a kedvezmények határon túli kiterjesztése. A kormányfő hozzátette: meg kell őrizni a munka alapú társadalmat, legyen munka, de a boldoguláshoz mindenkinek dolgoznia kell.

A családok jelenleg egy gyermek után havi tízezer, két gyermek után havi negyvenezer, három vagy több gyermek után gyermekenként havi 33 ezer forint adókedvezményt kapnak. Ennek a megduplázása azt jelenti, hogy már egy gyermek után is havi húszezer, két gyermek után havi nyolcvanezer, míg három gyermek után gyermekenként havi 66 ezer forint lenne az adókedvezmény, ha azt a maihoz hasonló rendszerben vezetik be. Ez lényegében azt jelenti, hogy a háromgyermekes vagy nagyobb családoknak nem vagy alig kell majd személyi jövedelemadót fizetniük, a szülők keresetétől függően – írja a Ripost. A négy- vagy többgyermekes édesanyák pedig már ma is teljes személyi jövedelemadó-mentességet élveznek, ez közel 60 ezer édesanyát érint.

A családi adókedvezmény a gyermek 16 éves koráig jár, illetve meghosszabbítható, ha a gyermek nappali köznevelési intézményben tanul, az érettségi megszerzéséig. A családi adó- és járulékkedvezményt a kiskorú gyerekeket nevelő családok 95 százaléka veszi igénybe.

Ezenfelül azonban a családok további közel harmincféle támogatásban részesülnek. Ezek például:

Babaváró támogatás,

támogatás, CSOK,

CSOK Plusz ,

, Falusi CSOK,

tartozáscsökkentési program – jelzáloghitel-elengedés,

áfa-visszatérítési támogatás,

anyasági támogatás ,

, CSED, nettóvá válik a bruttó,

GYED, a minimálbér emelésével nő (édesapák is igényelhetik),

családi adó- és járulékkedvezmény,

elengedik a diákhitelt,

életkezdési támogatás,

babakötvény, ez az egyik legjobb kamatozású állampapír,

otthonteremtési támogatás, illetékmentesség, közjegyzői díjak,

első házasok adókedvezménye,

diplomás gyermekgondozási díj,

családi pótlék - nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás,

gyermekgondozást segítő ellátás – GYES,

gyermeknevelési támogatás - GYET,

nagycsaládos földgáz-árkedvezmény,

nagycsaládosok autóvásárlási támogatása,

örökbefogadói díj,

négy- vagy többgyermekes anyák SZJA-mentessége,

25 év alattiak SZJA-mentessége,

30 év alatti anyák SZJA-mentessége,

ingyenes tankönyv,

gyermekétkeztetési kedvezmény,

kismamabérlet,

apát megillető pótszabadság,

bölcsődei férőhelyek számának növelése

Orbán Viktor beszédét itt nézheted meg: