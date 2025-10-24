Több ezer milliárdot költött Karácsony, de a budapestiek csak látványterveket kaptak

Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely a közösségi oldalán osztotta meg a Pesti alsó rakpart látványterveit. Bejegyzését pedig úgy kezdte, hogy így nézne ki a rakpart, ha Budapest megkapná a neki járó pénzeket. Ebből tisztán látszik, hogy Karácsony még mindig nem képes felelősséget vállalni a tetteiért és azért, hogy több ezer milliárd forintot herdált el mióta 2019-ben a főpolgármesteri székbe került.

Karácsony Gergely hat év alatt elherdálta a budapestiek pénzét. Fotó: MW

Szentkirályi Alexandra nem hagyta szó nélkül a főpolgármester újabb botrányos Facebook-bejegyzését. A poszt alatt egy kommentben hívta fel a budapestiek figyelmét arra, hogy amíg Karácsony milliárdokat tüntet el fejlesztések és beruházások helyett, addig a kormány számos nagy építkezést tervez a fővárosban.

Rozsdás grillező, toi-toi budik, szemét és most már látványtervek is! Micsoda teljesítmény ez egy főpolgármestertől hat év és több ezer milliárd elköltött forint után!

- írta kommentjében a budapesti Fidesz elnöke, majd úgy folytatta, hogy Budapestnek sajnos Karácsony Gergely jutott, de ne aggódjanak, a Kormány tíz éves fejlesztési tervében több ezer milliárd forint fejlesztés szerepel!

Szentkirályi Alexandra a Békemeneten - forrás: Mediaworks

Ezután készített egy listát arról, hogy a kormány milyen 100 milliárd feletti beruházásokat tervez a jövőben az ország fővárosában. Az összeállításból kiderül, hogy 637 milliárd forintot szánnak a Dél-Budai Centrumkórház fejlesztésérse és 480 milliárdot a Galvani-híd felújítására. Valamint a Kelenföld - Budaörs vasúti vonalszakasz korszerűsítése is tervben, ami várhatóan 343 milliárd forintból fog megvalósulni. Valamint M10 gyorsforgalmi út Budapest – Kesztölc közötti szakaszának fejlesztése 250 milliárd forintba fog kerülni.

A kormány a nagyforgalmú budapesti pályaudvarok felújítását, fejlesztését, korszerűsítését is tervezi, ezekre 246 milliárd forintot szánnak. Emellett 181 milliárd forintért a 31. sz. főút Budapest és Nagykáta közötti útszakaszt kiszélesítik és felújítják. Ugyanez a terv a reptéri gyorsforgalmi úttal is, aminek 10 km-es szakaszára 2x2 sávos, valamint 5 kilométeren 2x3 sávos közutat fognak építeni, mindezt 170 milliárd forintért. Az utolsó momentum pedig a 100 milliárd forint feletti beruházásoknál a Budapest Városliget és a Szegedi úti felüljáró fejlesztése, amire 150 milliárd a tervezett összeg.