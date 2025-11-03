8 milliárdot csaltak ki a magyar vásárlóktól - ők azok, akiket leginkább átvertek
Az elmúlt hónapokban közel 8 milliárd forintnyi online csalásra derült fény, amelyek között a numizmatikai kereskedelem is érintett. Magyar Tímea szerint az érmegyűjtés már nemcsak hobbi, hanem komoly felelősség is.
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 2025 májusában beszélt arról, hogy az elmúlt hónapokban megszaporodtak az online csalások, 8 milliárd forintos kárt okozva a magyar embereknek. A csalás terepe, az internet, különös figyelemmel az érmegyűjtőkre. De hogyan kerülheti el a csapdát az, aki érméket szeretne gyűjteni vagy csak befektetési céllal venne néhányat?
Numizmatikai témák is érintettek azokban, az összesen 8 milliárd forint összegű online csalásokban, amelyekre a közelmúltban derítettek fényt. A Magyar Nemzeti Bank többször is figyelmeztetést adott ki, hogy a vásárlók érmegyűjtés alkalmával figyelmesebben költsék a pénzüket az interneten, így az online aukciós oldalakon is, ahol sokszor megtévesztő hirdetésekkel akarják becsapni a gyanútlan befektetőket. Szinte lehetetlen követni a csalók újabb és újabb módszereit, de a gyűjtők mindent megtesznek, hogy elkerüljék a lehúzást.
Jó befektetés az érmegyűjtés
Magyar Tímea amatőr gyűjtő és férje azért vágtak bele az érmebizniszbe, mert szerintük később sokat fog érni a gyűjteményük, de az anyagiak mellett fontos az eszmeiség, a történelem, a régi dolgok tisztelete is.
A férjem kezdte a gyűjtést, a fiam miatt, hogy közösen gyűjtsenek valamit, aztán én vettem át, mivel én itthon vagyok a három gyerekkel, így ráérek. Van időm mindennek utánajárni alaposan, de kell is mert nagyon sok a csaló, ezért napi szinten olvasok, készülök egy-egy vásárlásra. Az árkülönbségnél lehet látni, hogy ki a gyűjtő, mert ő adja olcsóbban az érmét. A magas ár sokszor gyanús
- meséli az asszony, aki így folytatja:
Nézelődöm, beléptem sok csoportba a közösségi oldalakon, mert ott nagyon sok információt meg lehet kapni, és mindenki nagyon segítőkész. A legegyedibb darabunk eszmeileg, az 1949-ből származó 20 forintosunk, amelyet 15 ezer forintért sikerül megvenni.
Mitől lesz kelendő egy érme és mire kell odafigyelni vásárláskor?
- Ritkaság: Minél kevesebb példány maradt fenn az adott érméből, annál értékesebb.
- Történelmi jelentőség: Az érmék, amelyek fontos történelmi eseményhez vagy korszakhoz kötődnek, mindig kelendőbbek. Például az 1848–49-es forradalom korabeli Kossuth-bankók és érmék nagy gyűjtői érdeklődésnek örvendenek. Ugyanez igaz a Magyar Királyság, Monarchia, Horthy-kor érméire is
- Állapot (minőség): A gyűjtők ezt a "fokozat" kifejezéssel írják le. Azok az érmék, vagy bankjegyek, amelyek sosem kerültek forgalomba, sokszor 5-10-szer többet érnek, mint a kopott példányok. Egy karcolás, tisztítás vagy oxidáció már drasztikusan csökkenti az árat.
- Anyagösszetétel: Arany-, ezüst- vagy platinaérmék esetén az nemesfém-tartalom önmagában is komoly értéket képvisel. De a numizmatikai érték sokszor jóval magasabb lehet, mint a fém értéke.
- Kereslet és trend: A piac is befolyásol: ha egy korszak vagy motívum „divatba jön”, az ára felugorhat. Például az utóbbi években a Magyar Népköztársaság ezüst emlékérméi iránt nőtt a kereslet. Ugyanez történt a hibás 50 forintosokkal, amelyek a közösségi médiában is felkapták.
- Hitelesség és tanúsítvány: Egy érme akkor lesz igazán befektetésre alkalmas, ha hitelesített példány.
- Piaci átláthatóság: Fontos, hogy az érme legyen ismert piacon értékesíthető. Egy ismeretlen eredetű, bizonytalan állapotú érme akkor sem jó befektetés, ha elsőre ritkának tűnik.
2023-ban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 363 darab hamis forint készpénz-hamisítványt szűrt ki.
