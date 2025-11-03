RETRO RÁDIÓ

8 milliárdot csaltak ki a magyar vásárlóktól - ők azok, akiket leginkább átvertek

Az elmúlt hónapokban közel 8 milliárd forintnyi online csalásra derült fény, amelyek között a numizmatikai kereskedelem is érintett. Magyar Tímea szerint az érmegyűjtés már nemcsak hobbi, hanem komoly felelősség is.

Megosztás
Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2025.11.03. 07:30
érmegyűjtő licitálás online

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 2025 májusában beszélt arról, hogy az elmúlt hónapokban megszaporodtak az online csalások, 8 milliárd forintos kárt okozva a magyar embereknek. A csalás terepe, az internet, különös figyelemmel az érmegyűjtőkre. De hogyan kerülheti el a csapdát az, aki érméket szeretne gyűjteni vagy csak befektetési céllal venne néhányat?

Numizmatikai témák is érintettek azokban, az összesen 8 milliárd forint összegű online csalásokban, amelyekre a közelmúltban derítettek fényt. A Magyar Nemzeti Bank többször is figyelmeztetést adott ki, hogy a vásárlók érmegyűjtés alkalmával figyelmesebben költsék a pénzüket az interneten, így az online aukciós oldalakon is, ahol sokszor megtévesztő hirdetésekkel akarják becsapni a gyanútlan befektetőket. Szinte lehetetlen követni a csalók újabb és újabb módszereit, de a gyűjtők mindent megtesznek, hogy elkerüljék a lehúzást.

éremgyűjtés
Hobbynak indult, de Tímeáéknál, ma már komoly felelősséggel is jár az érmegyűjtés / Fotó: családi album

Jó befektetés az érmegyűjtés 

Magyar Tímea amatőr gyűjtő és férje azért vágtak bele az érmebizniszbe, mert szerintük később sokat fog érni a gyűjteményük, de az anyagiak mellett fontos az eszmeiség, a történelem, a régi dolgok tisztelete is.

A férjem kezdte a gyűjtést, a fiam miatt, hogy közösen gyűjtsenek valamit, aztán én vettem át, mivel én itthon vagyok a három gyerekkel, így ráérek. Van időm mindennek utánajárni alaposan, de kell is mert nagyon sok a csaló, ezért napi szinten olvasok, készülök egy-egy vásárlásra. Az árkülönbségnél lehet látni, hogy ki a gyűjtő, mert ő adja olcsóbban az érmét. A magas ár sokszor gyanús

- meséli az asszony, aki így folytatja:

Nézelődöm, beléptem sok csoportba a közösségi oldalakon, mert ott nagyon sok információt meg lehet kapni, és mindenki nagyon segítőkész. A legegyedibb darabunk eszmeileg, az 1949-ből származó 20 forintosunk, amelyet 15 ezer forintért sikerül megvenni.

Csillognak villognak az érmék a családi gyűjteményben / Fotó: családi album

Mitől lesz kelendő egy érme és mire kell odafigyelni vásárláskor?

  • Ritkaság: Minél kevesebb példány maradt fenn az adott érméből, annál értékesebb.
  • Történelmi jelentőség: Az érmék, amelyek fontos történelmi eseményhez vagy korszakhoz kötődnek, mindig kelendőbbek. Például az 1848–49-es forradalom korabeli Kossuth-bankók és érmék nagy gyűjtői érdeklődésnek örvendenek. Ugyanez igaz a Magyar Királyság, Monarchia, Horthy-kor érméire is
  • Állapot (minőség): A gyűjtők ezt a "fokozat" kifejezéssel írják le. Azok az érmék, vagy bankjegyek, amelyek sosem kerültek forgalomba, sokszor 5-10-szer többet érnek, mint a kopott példányok. Egy karcolás, tisztítás vagy oxidáció már drasztikusan csökkenti az árat.
  • Anyagösszetétel: Arany-, ezüst- vagy platinaérmék esetén az nemesfém-tartalom önmagában is komoly értéket képvisel. De a numizmatikai érték sokszor jóval magasabb lehet, mint a fém értéke.
  • Kereslet és trend: A piac is befolyásol: ha egy korszak vagy motívum „divatba jön”, az ára felugorhat. Például az utóbbi években a Magyar Népköztársaság ezüst emlékérméi iránt nőtt a kereslet. Ugyanez történt a hibás 50 forintosokkal, amelyek a közösségi médiában is felkapták.
  • Hitelesség és tanúsítvány: Egy érme akkor lesz igazán befektetésre alkalmas, ha hitelesített példány.
  • Piaci átláthatóság: Fontos, hogy az érme legyen ismert piacon értékesíthető. Egy ismeretlen eredetű, bizonytalan állapotú érme akkor sem jó befektetés, ha elsőre ritkának tűnik. 
    2023-ban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 363 darab hamis forint készpénz-hamisítványt szűrt ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu