8 milliárdot csaltak ki a magyar vásárlóktól - ők azok, akiket leginkább átvertek

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 2025 májusában beszélt arról, hogy az elmúlt hónapokban megszaporodtak az online csalások, 8 milliárd forintos kárt okozva a magyar embereknek. A csalás terepe, az internet, különös figyelemmel az érmegyűjtőkre. De hogyan kerülheti el a csapdát az, aki érméket szeretne gyűjteni vagy csak befektetési céllal venne néhányat?

Numizmatikai témák is érintettek azokban, az összesen 8 milliárd forint összegű online csalásokban, amelyekre a közelmúltban derítettek fényt. A Magyar Nemzeti Bank többször is figyelmeztetést adott ki, hogy a vásárlók érmegyűjtés alkalmával figyelmesebben költsék a pénzüket az interneten, így az online aukciós oldalakon is, ahol sokszor megtévesztő hirdetésekkel akarják becsapni a gyanútlan befektetőket. Szinte lehetetlen követni a csalók újabb és újabb módszereit, de a gyűjtők mindent megtesznek, hogy elkerüljék a lehúzást.

Hobbynak indult, de Tímeáéknál, ma már komoly felelősséggel is jár az érmegyűjtés / Fotó: családi album

Jó befektetés az érmegyűjtés

Magyar Tímea amatőr gyűjtő és férje azért vágtak bele az érmebizniszbe, mert szerintük később sokat fog érni a gyűjteményük, de az anyagiak mellett fontos az eszmeiség, a történelem, a régi dolgok tisztelete is.

A férjem kezdte a gyűjtést, a fiam miatt, hogy közösen gyűjtsenek valamit, aztán én vettem át, mivel én itthon vagyok a három gyerekkel, így ráérek. Van időm mindennek utánajárni alaposan, de kell is mert nagyon sok a csaló, ezért napi szinten olvasok, készülök egy-egy vásárlásra. Az árkülönbségnél lehet látni, hogy ki a gyűjtő, mert ő adja olcsóbban az érmét. A magas ár sokszor gyanús

- meséli az asszony, aki így folytatja:

Nézelődöm, beléptem sok csoportba a közösségi oldalakon, mert ott nagyon sok információt meg lehet kapni, és mindenki nagyon segítőkész. A legegyedibb darabunk eszmeileg, az 1949-ből származó 20 forintosunk, amelyet 15 ezer forintért sikerül megvenni.

Csillognak villognak az érmék a családi gyűjteményben / Fotó: családi album

Mitől lesz kelendő egy érme és mire kell odafigyelni vásárláskor?