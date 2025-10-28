Búcsúzik Orbán Viktor: „Arrivederci”
A miniszterelnök Budapest felé veszi az irányt.
Mint arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor hétfőn Olaszországba utazott, ahol előbb XIV. Leó pápával, majd utána Giorgia Melonival, Olaszország miniszterelnökével is találkozott.
A magyar kormányfő kedden délután egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyből kiderül, hogy búcsúzik Rómától, és Budapest felé veszi az irányt.
Arrivederci. Irány Budapest!
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
