Búcsúzik Orbán Viktor: „Arrivederci”

Mint arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor hétfőn Olaszországba utazott, ahol előbb XIV. Leó pápával, majd utána Giorgia Melonival, Olaszország miniszterelnökével is találkozott.

Orbán Viktor búcsúzik Rómától Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A magyar kormányfő kedden délután egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyből kiderül, hogy búcsúzik Rómától, és Budapest felé veszi az irányt.

Arrivederci. Irány Budapest!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.