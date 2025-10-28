RETRO RÁDIÓ

Búcsúzik Orbán Viktor: „Arrivederci”

A miniszterelnök Budapest felé veszi az irányt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.28. 15:45
Mint arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor hétfőn Olaszországba utazott, ahol előbb XIV. Leó pápával, majd utána Giorgia Melonival, Olaszország miniszterelnökével is találkozott.

Orbán Viktor búcsúzik Rómától Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A magyar kormányfő kedden délután egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyből kiderül, hogy búcsúzik Rómától, és Budapest felé veszi az irányt.

Arrivederci. Irány Budapest!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

