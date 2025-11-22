Szörnyű tragédia: A súlyos beteg ikerbabák születésnapjuk előtt 2 nappal veszítették el apukájukat
Felfoghatatlan, amit a család érez. Gyermekei anyja talált rá a kanapén augusztus 20-án.
A 34 éves Chloe Powles otthonában találta holtan gyermekei apját, a 30 éves Alex Greent. Walesben, augusztus 20-án történt a tragikus eset, amikor a nő megpillantotta kedvesét, aki a kanapén feküdt teljesen kék arccal. Chloe azonnal tudta, hogy szerelme halott.
"Fogalmam sincs hogyan öntsem szavakba az érzéseim" - mondta Chloe. "Nem érzem valósnak. Azt kívánom bárcsak lehetnék egy kicsit nem jól. Eltűnnék gyászolni, de minden nap fel kell kelnem a lányokhoz."
Ez a világ legrosszabb fájdalma, el sem tudom magyarázni, mennyire fáj. Olyan fájdalom, amilyenhez hasonlót még sohasem éreztem
- mondta el Chloe.
Alex családja még mindig nem tudja a halál pontos okát, mert még várnak a halottkém jelentésére.
Chloe és Alex az iskolában ismerték meg egymást, ahol kis ideig együtt jártak, majd 10 éven át nem tartották a kapcsolatot. Egészen 2023 júliusáig, amikor Alex felvette a kapcsolatot Chloe-val Snapchaten.
Először a nő figyelmen kívül hagyta az üzenetet, de aztán a pár nappal később úgy döntött, hogy mégis találkozik vele, és sétálnak egyet a Porthcawl strandon.
Azóta soha nem hagyták el egymást, majd 2024 augusztus 22-én meg is születtek ikerlányaik, Livie és Georgina. A lányok majdnem a teljes első évüket kórházban töltötték, és még a mai napig kezelést kapnak.
A terhesség alatt ugyanis az orvosok észrevették, hogy Livie nem növekszik olyan ütemben, mint Georgina, azonban az okát nem tudták megállapítani. Amikor a lányok megszülettek császármetszéssel, 2 hónapot töltöttek az intenzív osztályon, hogy tovább növekedjenek. Egy hónapos korában az orvosok megállapították, hogy Livie-nek Russell-Silver szindrómája van, amely egy ritka növekedési rendellenesség.
Hat hónapos korában, Georgina szemében tumorokat találtak, ezért kemoterápiás kezelésben részesül.
Chloe elmondta: "Alex csodálatos apa volt, a kórházban éltük le az első évüket, de elképesztően kezelte a helyzetet. Neki tűnt fel először, hogy Georgina szemeivel van valami probléma, és erősködött az orvosoknál."
Augusztus 20-án történt a tragédia
A tragédia előtt Chloe elmondása szerint tökéletes napot töltöttek a családjuk és a barátaik körében. Azonban augusztus 20-án éjjel 2 óra körül Chloe a lányokkal aludt az ágyban, amikor Alex szeretett volna melléjük feküdni, de nem fért volna el anélkül, hogy felébresztette volna a lányokat, ezért inkább a kanapén aludt.
"Lementem reggel 8 órakor, és azt láttam, hogy ott ül mereven és kéken. Azt hittem megőrültem. Tudtam, hogy halott, ezért átmentem a szomszédhoz, hogy megkérjem, segítsen addig újraéleszteni, amíg kiérkezik a mentő. Megérkezett a segítség, és a családja is, teljes őrület volt. A mai napig nem tudom felfogni." - emlékezett vissza az édesanya.
Két napra rá, Livie és Georgina megünnepelték az első születésnapjukat.
"Őrület volt. Ha rajtam múlt volna, biztosan nem tartom meg, de a család ragaszkodott hozzá" - mondta Chloe.
Amint elkezdték énekelni a Boldog Születésnapot, el kellett hagynom a szobát. Még mindig nem tűnik valóságosnak, nem tudom szavakba önteni a fájdalmamat
A család egyik barátja gyűjtést szervezett Chloe-nak, hogy könnyebb legyen felnevelni az apa nélkül maradt, beteg kislányokat - írja a The Sun.
