Szörnyű tragédia: A súlyos beteg ikerbabák születésnapjuk előtt 2 nappal veszítették el apukájukat

A 34 éves Chloe Powles otthonában találta holtan gyermekei apját, a 30 éves Alex Greent. Walesben, augusztus 20-án történt a tragikus eset, amikor a nő megpillantotta kedvesét, aki a kanapén feküdt teljesen kék arccal. Chloe azonnal tudta, hogy szerelme halott.

Augusztus 20-án a picik elvesztették apukájukat. Forrás: justgiving.com

"Fogalmam sincs hogyan öntsem szavakba az érzéseim" - mondta Chloe. "Nem érzem valósnak. Azt kívánom bárcsak lehetnék egy kicsit nem jól. Eltűnnék gyászolni, de minden nap fel kell kelnem a lányokhoz."

Ez a világ legrosszabb fájdalma, el sem tudom magyarázni, mennyire fáj. Olyan fájdalom, amilyenhez hasonlót még sohasem éreztem

- mondta el Chloe.

Alex családja még mindig nem tudja a halál pontos okát, mert még várnak a halottkém jelentésére.

Chloe és Alex az iskolában ismerték meg egymást, ahol kis ideig együtt jártak, majd 10 éven át nem tartották a kapcsolatot. Egészen 2023 júliusáig, amikor Alex felvette a kapcsolatot Chloe-val Snapchaten.

Először a nő figyelmen kívül hagyta az üzenetet, de aztán a pár nappal később úgy döntött, hogy mégis találkozik vele, és sétálnak egyet a Porthcawl strandon.

Azóta soha nem hagyták el egymást, majd 2024 augusztus 22-én meg is születtek ikerlányaik, Livie és Georgina. A lányok majdnem a teljes első évüket kórházban töltötték, és még a mai napig kezelést kapnak.

A terhesség alatt ugyanis az orvosok észrevették, hogy Livie nem növekszik olyan ütemben, mint Georgina, azonban az okát nem tudták megállapítani. Amikor a lányok megszülettek császármetszéssel, 2 hónapot töltöttek az intenzív osztályon, hogy tovább növekedjenek. Egy hónapos korában az orvosok megállapították, hogy Livie-nek Russell-Silver szindrómája van, amely egy ritka növekedési rendellenesség.

Hat hónapos korában, Georgina szemében tumorokat találtak, ezért kemoterápiás kezelésben részesül.

Chloe elmondta: "Alex csodálatos apa volt, a kórházban éltük le az első évüket, de elképesztően kezelte a helyzetet. Neki tűnt fel először, hogy Georgina szemeivel van valami probléma, és erősködött az orvosoknál."

Augusztus 20-án történt a tragédia

A tragédia előtt Chloe elmondása szerint tökéletes napot töltöttek a családjuk és a barátaik körében. Azonban augusztus 20-án éjjel 2 óra körül Chloe a lányokkal aludt az ágyban, amikor Alex szeretett volna melléjük feküdni, de nem fért volna el anélkül, hogy felébresztette volna a lányokat, ezért inkább a kanapén aludt.