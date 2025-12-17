Vásárlási utalványt vennél karácsonyra? Erre figyelj közben!

Az ajándékkártyák és utalványok nem csak kényelmesen és gyorsan beszerezhetők, hanem az egyik legnépszerűbb alternatívát jelentik, ha szeretnénk a megajándékozottra bízni a választást. Nem mindegy azonban milyen beváltási feltételeket kínálnak az üzletek a népszerű karácsonyi ajándék mellé. Erről mindenképp érdemes előre tájékozódni!

Aki készpénz helyet ajándékutalványt adna karácsonykor, ezekre figyeljen. Fotó: Shutterstock

Az utalványok nem válthatók pénzre, csak árura

Az ajándékkártya jogi szempontból nem minősül elektronikus pénzeszköznek vagy értékpapírnak a hatályos jogszabályok értelmében, még ha pénzértékkel is bír. Lényegében egy utalvány nem más, mint egy olyan eszköz, amit meghatározott feltételek mellett áruk vagy szolgáltatások vásárlására válthatunk be. Ez pedig meghatározza a felhasználás és a jogérvényesítés kereteit is – olvasható a fogyasztóvédelmi hatóság blogbejegyzésében.

Vásárlás előtt olvassuk el, hogyan lehet majd beváltani az utalványt

Az utalványok kibocsátására vonatkozó konkrét rendelkezéseket, korlátozásokat és feltételeket a legtöbb esetben a kibocsátó vállalkozás Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) tartalmazza. Ezt minden esetben érdemes átfutni, még a vásárlás előtt. A vásárlással, illetve az utalvány elfogadásával a fogyasztó ezeket a feltételeket ugyanis onnantól magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Arra is figyeljünk meddig váltható be egy utalvány

Mivel a jogszabályok nem rögzítenek az utalványok vonatkozásában kötelezően alkalmazandó minimum lejárati időt, a vásárlónak (ajándékozónak) magának kell ennek utánanéznie. Ebben segíthet, hogy a kibocsátónak kötelessége jól láthatóan és egyértelműen feltüntetnie a lejárati időt az utalványon, valamint az ÁSZF-ben is. Ezt a határidőd érdemes komolyan venni, mivel üzletek ennek lejárta után nem fogadják el a kártyát és pénzt sem adnak vissza.

Ezekre a buktatókra sem árt figyelni