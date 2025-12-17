Vásárlási utalványt vennél karácsonyra? Erre figyelj közben!
Akinek nincs ötlete, vagy inkább a megajándékozottra bízná a döntést, az ajándékkártya megfelelő választás lehet karácsonykor. Azonban van néhány dolog, amire érdemes odafigyelni a vásárlási utalványok beszerzésekor!
Az ajándékkártyák és utalványok nem csak kényelmesen és gyorsan beszerezhetők, hanem az egyik legnépszerűbb alternatívát jelentik, ha szeretnénk a megajándékozottra bízni a választást. Nem mindegy azonban milyen beváltási feltételeket kínálnak az üzletek a népszerű karácsonyi ajándék mellé. Erről mindenképp érdemes előre tájékozódni!
Az utalványok nem válthatók pénzre, csak árura
Az ajándékkártya jogi szempontból nem minősül elektronikus pénzeszköznek vagy értékpapírnak a hatályos jogszabályok értelmében, még ha pénzértékkel is bír. Lényegében egy utalvány nem más, mint egy olyan eszköz, amit meghatározott feltételek mellett áruk vagy szolgáltatások vásárlására válthatunk be. Ez pedig meghatározza a felhasználás és a jogérvényesítés kereteit is – olvasható a fogyasztóvédelmi hatóság blogbejegyzésében.
Vásárlás előtt olvassuk el, hogyan lehet majd beváltani az utalványt
Az utalványok kibocsátására vonatkozó konkrét rendelkezéseket, korlátozásokat és feltételeket a legtöbb esetben a kibocsátó vállalkozás Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) tartalmazza. Ezt minden esetben érdemes átfutni, még a vásárlás előtt. A vásárlással, illetve az utalvány elfogadásával a fogyasztó ezeket a feltételeket ugyanis onnantól magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Arra is figyeljünk meddig váltható be egy utalvány
Mivel a jogszabályok nem rögzítenek az utalványok vonatkozásában kötelezően alkalmazandó minimum lejárati időt, a vásárlónak (ajándékozónak) magának kell ennek utánanéznie. Ebben segíthet, hogy a kibocsátónak kötelessége jól láthatóan és egyértelműen feltüntetnie a lejárati időt az utalványon, valamint az ÁSZF-ben is. Ezt a határidőd érdemes komolyan venni, mivel üzletek ennek lejárta után nem fogadják el a kártyát és pénzt sem adnak vissza.
Ezekre a buktatókra sem árt figyelni
- Nem mindegy, hogy egy ajándékkártya egyszeri beváltásra jogosít fel, vagy a részleges felhasználás is megengedett. Sok kibocsájtó megengedi, hogy ha egy utalványos vásárlás összege alacsonyabb, mint az ajándékkártya összege, a fel nem használt összeget később is elkölthessük. Vannak azonban olyan ajándékkártyák, amik csak egyszeri beváltást tesznek lehetővé. Erre is érdemes figyelni a vásárláskor.
- Arról is érdemes előre tájékozódni, hogy az adott ajándékkártya felhasználható-e más kedvezmények igénybevételekor (akciós áru, kuponkód stb.).
- Az elállási joggal kapcsolatban – online rendelt termékek esetében 14 nap – azt érdemes tudni, hogy ugyanúgy vonatkozik az utalványokra, mint a többi termékre. A határidő lejárta után viszont nincs visszaút.
Milyen alternatívái vannak a vásárlási utalványnak?
Több megoldás is létezik a bolti ajándékkártyák alternatívájaként. Például ajándékozhatunk úgynevezett prepaid (előre feltöltött) hitelkártyát, ami bárhol felhasználható, vagy digitális, online utalványt ami nem csak a fizikai boltokban használható fel. Van ilyen utalványa például a Netflixnek, a Google Playnek, az Apple App Storenak, a Steamnak és sok e-könyv áruházak is. Emellett adományozhatunk is egy szervezetnek a megajándékozott nevében, és az arról szóló igazolást is átadhatjuk karácsonykor, de a szimbolikus örökbefogadás is népszerű alternatíva (bolygó, csillag, állatkerti állat). Emellett pedig ott van a saját készítésű ajándékkártya, mint lehetőség. Ehhez nem kell más, mint egy nyomtató vagy egy kis kézügyesség. Sőt, fel is dobhatjuk például azzal, hogy hozzátűzünk egy apró, témába vágó tárgyat vagy egy arról készült képet az utalványhoz. Népszerű megoldás még ezen kívül, hogy szókirakós formában (betűkre, kifejezésekre szétvágott utalvány) nyújtjuk át a konkrét összegre, szolgáltatásra, élményre szóló ajándékkártyát.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre