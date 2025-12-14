A legszebb ünnepi ajándék: Barbara, az extrém takarító mentette meg, a rákkal küzdő asszonyt – Fotók!

Mindig a hit, az erő és a remény hajtja Fodor Barbarát, akárhányszor bemerészkedik oda, amit más inkább messziről elkerülne. Most egy idős, demens asszonyt mentett ki az embertelen körülményekből.

Barbara, az extrém takarító egy idős asszonynak segített / Fotó: Beküldött fotó

Kiknek segít Fodor Barbara, az extrém takarító?

Barbarát sok százezren követik a Clean with Barbie közösségi oldalain, nem hiába: a 36 éves anyukának vérében van az életmentés; olyanok védőangyala, akik depresszióval, betegséggel küzdenek és emiatt gyűjtögetni kezdtek az otthonukban. Csótányok, pókok, élősködők az ellenségei az életmentésben, ám ő mindig legyűri őket!

Sok élettragédiát látott már, amiről közösségi oldalain rendre beszámol. Az extrém takarító többek között ingyen pucolta tisztává:

otthonát takarítja.

Évekig az Egyesült Államokban élt, egy ideje viszont Spanyolországban folytatja az életmentést. Idén ősszel egy Spanyolországban élő nyugdíjasnak, Jaquline-nak kezdte el az otthonát takarítani.

Akkor a Ripostnak azt mondta, ez élete legmegrázóbb akciója. A néni tényleg szörnyű állapotban volt, az otthonát szeméthegyek lepték el, víz és villany sincs ott.

Nagyon sovány volt, a körme is rettenetesen megnőtt és a bőre is nagyon koszos volt szegénynek, hiszen nem tudott fürödni. Ledöbbentem. Elkezdtem kitakarítani az otthonát. Sok flakon, koszos, penészes ruhák voltak nála és rengeteg szemét. De a legrosszabb, hogy tele volt minden vizelettel. Még az elején tartok, de megmentem őt!

– részletezte korábban Barbara, hozzátéve: rengeteg vizeletes flakont kellett eltávolítani, a demens asszony otthonából.

Jaquline lakásában nem volt víz, a vécé nem működött. Kénytelen volt flakonokba végezni a dolgát / Fotó: Beküldött fotó

A lakásban ráadásul veszélyes pókok is tanyáztak, amiknek csípése idegrendszeri károsodást is okozhat. A takarítás még tartott, amikor az extrém takarító szembesült vele: Jaquline súlyos beteg, rákkal küzd. Rohammentővel szállították kórházba és félő volt, hogy talán nem láthatja, milyen szép, tiszta lett az otthona.

Szerencsére Isten mellette állt! Nemrég hazatért a kórházból. Az extrém takarítónak addigra a lakást sikerült kipucolnia. „Kitakarítottam a lakását. A város is küldött hozzá egy takarítót, aki a megmaradt kevés szemetet és a vécét is kitakarította újra nála, mert utána megint koszos lett. Kapott ételadományokat előtte, de sajnos nem tudta őket megenni, így folyamatosan romlottak meg nála az életek. Amit tudtam, kidobtam” – árulta el a Metropolnak Barbara.