A legszebb ünnepi ajándék: Barbara, az extrém takarító mentette meg, a rákkal küzdő asszonyt – Fotók!
Szeméthegyekkel, veszélyes pókokkal és rengeteg vizelettel teli flakonnal kellett megküzdenie Fodor Barbarának, hogy újra életet mentsen. Az extrém takarító élete legnehezebb mentőakcióját vállalta el, de újra megcsinálta. Egy halálos beteg asszonynak segített, akinek így boldog karácsonya lehet.
Mindig a hit, az erő és a remény hajtja Fodor Barbarát, akárhányszor bemerészkedik oda, amit más inkább messziről elkerülne. Most egy idős, demens asszonyt mentett ki az embertelen körülményekből.
Kiknek segít Fodor Barbara, az extrém takarító?
Barbarát sok százezren követik a Clean with Barbie közösségi oldalain, nem hiába: a 36 éves anyukának vérében van az életmentés; olyanok védőangyala, akik depresszióval, betegséggel küzdenek és emiatt gyűjtögetni kezdtek az otthonukban. Csótányok, pókok, élősködők az ellenségei az életmentésben, ám ő mindig legyűri őket!
Sok élettragédiát látott már, amiről közösségi oldalain rendre beszámol. Az extrém takarító többek között ingyen pucolta tisztává:
- egy autista kisfiú és
- egy 150 kilós édesanya lakását,
- most pedig egy skizofréniában szenvedő férfi
otthonát takarítja.
Évekig az Egyesült Államokban élt, egy ideje viszont Spanyolországban folytatja az életmentést. Idén ősszel egy Spanyolországban élő nyugdíjasnak, Jaquline-nak kezdte el az otthonát takarítani.
Akkor a Ripostnak azt mondta, ez élete legmegrázóbb akciója. A néni tényleg szörnyű állapotban volt, az otthonát szeméthegyek lepték el, víz és villany sincs ott.
Nagyon sovány volt, a körme is rettenetesen megnőtt és a bőre is nagyon koszos volt szegénynek, hiszen nem tudott fürödni. Ledöbbentem. Elkezdtem kitakarítani az otthonát. Sok flakon, koszos, penészes ruhák voltak nála és rengeteg szemét. De a legrosszabb, hogy tele volt minden vizelettel. Még az elején tartok, de megmentem őt!
– részletezte korábban Barbara, hozzátéve: rengeteg vizeletes flakont kellett eltávolítani, a demens asszony otthonából.
A lakásban ráadásul veszélyes pókok is tanyáztak, amiknek csípése idegrendszeri károsodást is okozhat. A takarítás még tartott, amikor az extrém takarító szembesült vele: Jaquline súlyos beteg, rákkal küzd. Rohammentővel szállították kórházba és félő volt, hogy talán nem láthatja, milyen szép, tiszta lett az otthona.
Szerencsére Isten mellette állt! Nemrég hazatért a kórházból. Az extrém takarítónak addigra a lakást sikerült kipucolnia. „Kitakarítottam a lakását. A város is küldött hozzá egy takarítót, aki a megmaradt kevés szemetet és a vécét is kitakarította újra nála, mert utána megint koszos lett. Kapott ételadományokat előtte, de sajnos nem tudta őket megenni, így folyamatosan romlottak meg nála az életek. Amit tudtam, kidobtam” – árulta el a Metropolnak Barbara.
Óriási most az öröm, hiszen Jaquline bár beteg, de békésen töltheti a tiszta lakásában a karácsonyt. Sok segítséget is kap.
Van egy lány, Zsófia, aki a TikTokon követte a történteket. Úgyis jött volna Spanyolországba és felajánlotta, hogy nagyon szívesen meglátogatná Jaquline-t, vett is neki egy csomó ennivalót, és meg is mosdatta, amennyire csak tudta. Hagyott neki egy kis gázfőzőt, amit Jaqui egyébként tud használni. Nemrég megint voltam nála, és pont kint volt a konyhában, kávét csinált magának. A tiszta konyhában! Olyan jó érzés ezt látni!
– mondta lelkesen Barbara.
Egy TikTok-nézője felajánlotta, hogy pénzt küldene Jaquline-nak. „Kérdezte, hogy bevásárolnék-e neki abból az összegből. Eddig visszakoztam az adományok elfogadásától. Nem rakom el a pénzt, de a támadást el akartam kerülni” – húzta alá.
Az idős asszonyért ezt a szabályát megszegte!
Ha egy-egy személy utalni szeretne, meg tudom természetesen oldani. A bevásárlással, számlával videón bizonyítom, hogy jó helyre került a pénz – Jaquline megsegítésére!
– mondta lelkesen, kiemelve: az ünnepi hangulat is beköltözött az asszony otthonába. Műfenyőt és csengő alakú égőt vett neki, hogy extra fényű karácsonyi hangulata legyen a lakásnak. „Nem tudom mennyire igényli, de láttam, hogy maga a segítség is mekkora lelki fejlődést jelentett neki. Végre jobban van, és ez nekem nagyon fontos!” – zárta szavait Barbara.
Korábban az extrém takarító egy autista kisfiút mentett meg.
Erről a Bors videóját itt nézheted meg:
