Nem hiszed el, milyen ajándékot kapott a Kincsvadászok sztárja

A TV2 sikerműsorának szereplői nagyon népszerűek lettek, mióta elindult a műtárgy-kereskedő show. Persze Fejes Tamást már a Kincsvadászok előtt is rengetegen ismerték, mint a Tankcsapda dobosát. De amióta láthatják a nézők a televízióban, egy másik generáció, másik réteg is megismerte és megszerette, még ajándékokat is szokott kapni tőlük.

A Kincsvadászok sztárja személyre szabott ajándékot kapott Tankcsapda logóval (Fotó: TV2)

Meghatódott a Kincsvadászok zenésze

Fejes Tamás korábban már beszélt róla, hogy amióta szerepel a műsorban, elhalmozzák ajándékokkal az emberek, legutóbb egy Tankcsapda rajongó kisfiú lepte meg a stúdióban. A minap pedig a Kincsvadászok egyik korábbi eladójától kapott csomagot, amit Tilla adott át neki, amiben egy levél is lapult.

„Kedves Tamás! Amikor a Kincsvadászok felvételén részt vettem, megígértem, hogy készítek neked egy intarziás dobozt. Örömömre szolgál, hogy most beválthatom az ígéretemet, férjem segítségével elkészült a doboz. Fogadd szeretettel tőlünk” – olvasta fel a hölgy sorait a stúdióban Fejes Tamás, aki a minap nagyon meglepődött, amikor az egyik ismerőse jelent meg váratlanul.

Emlékszem én kértem az eladótól. Innentől mindenkitől kérni fogok valamit, ha csak minden harmadik bejön, akkor pozitívban vagyok! A pártól még egy whiskey-t is kaptam! De cukik vagytok, köszönöm szépen nektek!

Mi más díszíthetné a Kincsvadászok kereskedőjének új dobozát? (Fotó: TV2)

Megváltozott a megítélése

A Kincsvadászok kereskedője a minap azt mondta magáról a műsorban: akkora paraszt, hogy szédül a betonon. Fejes Tamás szerint ugyanis mást gondolnak már róla, mint eddig.

Eddig nagyon megosztó személyiségnek tartottak az emberek, egy morcos, majdhogynem antiszociális embernek gondoltak, aki nem barátkozik senkivel. De a Kincsvadászok óta f*szfejből egy kedves ember lettem, miközben én ugyanaz vagyok. De persze ez nem baj, csak furcsállom.

- nyilatkozta korábban.



