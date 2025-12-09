Kincsvadászok: Fejes Tamásnak leesik az álla, amikor meglátja az eladót

Tankcsapda pólóban érkezik Szemere Péter a TV2 sikerműsorának mai adásába. A Kincsvadászok eladója elárulja, nemcsak hatalmas rajongója a debreceni rock bandának, de együtt is dolgozik velük.

A Kincsvadászok 2025 új adásába világsztárok kedvenc magyar séfe érkezik (Fotó: TV2)

Kincsvadászok: Fejes Tamás álla leesik, amikor meglátja az eladót

Hazánk kedvenc műtárgy-kereskedő showjába mindenki ugyanazzal a céllal érkezik, hogy eladja értékes, vagy értékesnek gondolt tárgyát. A Kincsvadászok mai adásában Szikora Péter egy családi örökséget bocsájt licitre, mint kiderül, nagyon jól ismeri Fejes Tamást.

„A Tankcsapdával évek óta dolgozunk együtt, cateringet csinálok nekik. Fejes Tomi nagyon jó alany, nem válogatós” - mesélte a Kincsvadászok műsorvezetője, Tilla kérdésére a sztárok séfe, aki nem az első Tankcsapda rajongó a műsorban.

Egy élelmiszeripari cégnél vagyok bemutató séf, itthon három-négy zenekarnak csinálok ételt, külföldi együtteseknek lényegesen többnek. Neki igyekszünk mindig magyarosabb dolgokat becsempészni, például, amikor a Backstreet Boys itt volt, paprikás csirkét csináltunk nekik nokedlivel, ők nem voltak hajlandóak húst enni, viszont a nokedlit a csirke szaftjával úgy tömték magukba, hogy öröm volt nézni. Hívogattak mindenkit a backstage-be, hogy gyertek már, ilyen jót még nem ettetek. A KISS együttesnek palacsintát sütöttünk, mert a basszus gitárosuk, aki magyar származású, nagyon szereti a palacsintát. Ami speciális volt, a Five Finger Death Punch tagokkal együtt sütöttük a palacsintát!

A Kincsvadászok szereplőit hatalmas meglepetés éri, amikor az asztalukra helyezett tárgyról leveszik a leplet. Az eladó ugyanis meglepte Katona Szandrát is, aki nemrég könnyekben tört ki a stúdióban.. Szikora Péter csilis babbal kedveskedett a kereskedőknek. Amikor Fejes Tamás meglátja az eladót, nagyon meglepődik, de örül a meglepetésnek.

De, hogy a finom étel segít-e az eladónak eladni a képet, az kiderül a Kincsvadászok mai adásából a Tények Plusz után!