Hat csillagjegy számára különösen szerencsés nap következik
Három csillagjegy számára szerencsétlen nap lesz a mai. Hat jegy szülötte azonban igazi sikerélményben részesülhet napi horoszkóp szerint.
A napi horoszkóp 2025. december 17.-ére hat állatövi jegy számára igazán kiegyensúlyozott, sikeres napot jósol. Három csillagjegynek azonban meggyűlhet a baja környezetével.
Napi horoszkóp
Kos
Szerdán a szokásosnál is intenzívebben érezheti a környezetében lévő embereket, megláthatja a problémáikat, és érzékenyebben reagálhat rájuk. Ha valaki ma önhöz fordul, értő fülekre talál, olyan valakire, aki örömmel segít.
Bika
Szuper visszajelzések érkezhetnek önhöz egy munkájával vagy valamilyen feladatával kapcsolatban. Ez a sikerélmény adhat elég muníciót ahhoz, hogy az újévben belevágjon egy másik, régóta tervezett dologba. Az is lehet, hogy pontot tesz egy nehéz feladat végére, és ez elégedettséggel tölti el.
Ikrek
Szerdán egy bonyolult helyzetben segítséget kaphat valakitől, ráadásul olyan személytől, akitől nem is várta. Nem látja teljesen a másik motivációit, de ez most nem számít. A részleteket később tisztázhatja, most az a fontos, hogy megoldást találjon.
Rák
Ma ne hagyja figyelmen kívül a jeleket, amelyeket az intuíciójával érzékel, mert értékes útmutatást hozhatnak önnek. Egy barát felé is legyen nagyon nyitott. Ha nem hallgatja meg figyelmesen, kulcsfontosságú információkról maradhat le vele kapcsolatban.
Oroszlán
Ma nagy lehet a pörgés, annyira, hogy az már önnek is sok lehet. Nyugalom, minden hamar letisztul és leülepszik, és végre megláthatja a fényt az alagút végén – rövidesen a célegyenesbe fordulunk az ünnepek előtt.
Szűz
Vannak, akik csak az eredményeit látják, a beletett munkát nem… Legyen óvatos, mert nem mindenkitől számíthat jóindulatra most a környezetében. A horoszkóp álnok, irigy embereket és pletykákat jelez, akik féltékenyek egy sikerére – legyen az magánéleti vagy munkahelyi.
Mérleg
Lehet, hogy sűrű napok ezek, de több dologban igazán szerencsés, és ezt ön is megláthatja, ha sikerül egy pillanatra lelassítani. Az adventi időszakban különösen fontos, hogy legalább fél órára kiragadja magát a feladatok sűrűjéből, és átadja magát a karácsonyi készülődésnek.
Skorpió
Szerdán lehet egy nagyon dühítő helyzet, és teljesen természetes volna, ha kiadná a felgyülemlett haragját. De higgye el: ezzel önmagában nem fogja megoldani a problémát, inkább csak továbbiakat generálna. Uralkodjon magán!
Nyilas
Szerdán sok múlhat a fellépésén egy helyzetben, így készüljön arra, hogy határozottan kell viselkednie. Ha azt látják, eltökélt és magabiztos, fel sem merül majd, hogy megkérdőjelezzék, amit mond vagy tesz.
Bak
A Szaturnusz fényszöge jelzi, hogy egy ügye vagy feladata, amelyről azt hitte, ráér még, hirtelen sürgőssé válik. Ez nem kellemes, de kapkodnia sem kell. Szervezze át a dolgokat, és a legjobb, ha minél előbb letudja.
Vízöntő
Ha hagyja, hogy ráragadjon önre a feszültség és ez meg is látszik a viselkedésén, ne lepődjön meg, ha ugyanezt kapja vissza másoktól. Próbálkozzon inkább nyugalommal és kedvességgel, és igyekezzen ezzel hatni a környezetére is.
Halak
Ma, legyen szó munkáról vagy háztartásról, valahogy minden nehezebben és lassabban sikerülhet, pedig haladnia kellene. A legfontosabb, hogy ne hagyja sürgetni magát. Érdemes most kisebb szüneteket is beiktatnia a munkájába.
