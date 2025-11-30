RETRO RÁDIÓ

Hatalmas fordulatot vesz az időjárás, ennek sokan nem fognak örülni

Ugyan nem lesz melegünk, a nap mégis megajándékoz minket sugaraival. Ilyen időjárás várható ma.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 06:00
időjárás időjárásjelentés felhős idő napsütés előrejelzés

Kellemes vasárnapra számíthatunk. A Dunától keletre rétegfelhős, a Dunántúlon nagyrészt napos időjárásra számíthatunk. A tartós ködfoltok felszakadása után kisüthet a nap. 4-9 fok közé melegszik a levegő – közölte a koponyeg.hu.

Az időjárás megajándékoz még egy kis napsütéssel
Az időjárás megajándékoz még egy kis napsütéssel Fotó:  pexels.com

Kellemesebb, napos időjárással ajándékoz meg minket a vasárnap

Főként az ország keleti felén marad az erősen felhős vagy borult idő, míg nyugaton a köd és a rétegfelhőzet feloszlása után általában több órára kisüt a nap. A keleti megyékben eső előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között várható.

A következő hét borús, felhős idővel kezdődik.

Hétfő és szerda között erősen felhős, párás, néhol tartósan borult idő valószínű. +5, +6 fok körüli értékeket mérhetünk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu