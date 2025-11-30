Hatalmas fordulatot vesz az időjárás, ennek sokan nem fognak örülni

Kellemes vasárnapra számíthatunk. A Dunától keletre rétegfelhős, a Dunántúlon nagyrészt napos időjárásra számíthatunk. A tartós ködfoltok felszakadása után kisüthet a nap. 4-9 fok közé melegszik a levegő – közölte a koponyeg.hu.

Az időjárás megajándékoz még egy kis napsütéssel Fotó: pexels.com

Kellemesebb, napos időjárással ajándékoz meg minket a vasárnap

Főként az ország keleti felén marad az erősen felhős vagy borult idő, míg nyugaton a köd és a rétegfelhőzet feloszlása után általában több órára kisüt a nap. A keleti megyékben eső előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között várható.

A következő hét borús, felhős idővel kezdődik.

Hétfő és szerda között erősen felhős, párás, néhol tartósan borult idő valószínű. +5, +6 fok körüli értékeket mérhetünk.