Végre lesz minek örülni: mutatjuk, milyen idővel búcsúzik a november

November utolsó hétvégéjére még beköszön a kellemes őszi időjárás, ami még adhat egy utolsó esélyt az őszi színek csodálatára a szabadtéri programok alkalmával. November 29-én (szombat) reggel a hőmérséklet még -2 °C körül alakul, napközben pedig 6 °C-ig melegszik, a felhők mögül pedig időnként kisüt a nap. A szél mérsékelt, így a hideg reggelt követően viszonylag enyhe, nyugodt nap várható.

Az utolsó novemberi hétvége még meghozza a kellemes, őszi időjárást számunkra / Fotó: köpönyeg.hu

Élvezzük ki az őszi időjárás szépségét!

November 30-án (vasárnap) olyan hasonló időjárási viszonyokra lehet számítani, mint előző nap. A hajnali órákban ismét fagypont alatti értéket fogunk tapasztalni, ami -1 °C körül indul, majd a nappali csúcshőmérséklet eléri a 7 °C-ot, többnyire derült vagy enyhén felhős égbolt mellett.

December 1-jén (hétfő) reggel már kissé enyhül az idő, 0 °C körül indul a nap, amely napközben 6 °C-ig melegszik. A felhőzet növekedni látszik, de továbbra is száraz marad az idő, és a szél is csak mérsékelten élénkül meg.

A köpönyeg információi szerint ezekre a napokra nyugodt, viszonylag enyhe késő őszi időjárás várható. A reggelek rendkívül hűvösek, néha fagypont alattiak, de a nappali hőmérsékletek 6–7 °C körül változatlanul tartják magukat.