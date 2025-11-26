RETRO RÁDIÓ

Bekeményít az időjárás - Most jön csak az igazi fagy!

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 06:00
időjárás időjárás előrejelés időjárás jelentés

Az eső végre eláll, a hőmérséklet viszont lezuhan. A szerdai időjárásnak köszönhetően eltehetjük az esernyőt az ország nagy részében, a vastag kabátot azonban semmiképp. A hőmérséklet ugyanis csütörtökig már a 0 fok körül fog mozogni a Köpönyeg szerint. Csapadék elszórtan előfordulhat, de a hideget most jobban megérezhetjük, mint ezt a hétvégi kis esőt.

A szerdai időjárásnak köszönhetően eltehetjük az esernyőt az ország nagy részében
A szerdai időjárásnak köszönhetően eltehetjük az esernyőt az ország nagy részében

Időjárás előrejelzés

Szerda

Reggelig még sok helyen eshet, majd napközben nyugat felől csökken a felhőzet, északkeletre szorul vissza a csapadék. Erős lesz az északnyugati szél. 6-7 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Csütörtök

Változóan rétegfelhős időre van kilátás, csapadék nélkül. Reggel -5, délután +1 fok körüli értékeket mérhetünk.

Péntek

Borult, párás idő valószínű, délen kisebb eső, szitálás is kialakulhat. Reggel ismét gyengén fagyhat, délután pedig marad a +5 fok fokos maximum.

Szombat

Folytatódik a borús, párás idő. Továbbra is délen fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél gyenge marad. +2, és +7 fok között mozoghat a hőmérséklet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu