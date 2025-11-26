Bekeményít az időjárás - Most jön csak az igazi fagy!

Az eső végre eláll, a hőmérséklet viszont lezuhan. A szerdai időjárásnak köszönhetően eltehetjük az esernyőt az ország nagy részében, a vastag kabátot azonban semmiképp. A hőmérséklet ugyanis csütörtökig már a 0 fok körül fog mozogni a Köpönyeg szerint. Csapadék elszórtan előfordulhat, de a hideget most jobban megérezhetjük, mint ezt a hétvégi kis esőt.

Időjárás előrejelzés

Szerda

Reggelig még sok helyen eshet, majd napközben nyugat felől csökken a felhőzet, északkeletre szorul vissza a csapadék. Erős lesz az északnyugati szél. 6-7 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Csütörtök

Változóan rétegfelhős időre van kilátás, csapadék nélkül. Reggel -5, délután +1 fok körüli értékeket mérhetünk.

Péntek

Borult, párás idő valószínű, délen kisebb eső, szitálás is kialakulhat. Reggel ismét gyengén fagyhat, délután pedig marad a +5 fok fokos maximum.

Szombat

Folytatódik a borús, párás idő. Továbbra is délen fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél gyenge marad. +2, és +7 fok között mozoghat a hőmérséklet.