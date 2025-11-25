Időjárás-előrejelzés: Berobban a melegfront, alaposan próbára tesz minket

Az időjárás-előrejelzések alapján a közelgő melegfront próbára teszi a szervezetünket, ami az idős- és krónikus betegekre, sőt az egészséges szervezetre is hatással lehet a Köpönyeg információi alapján. November 25-én (kedd) a napközbeni csúcshőmérséklet eléri a 12 fokot, sőt némi csapadék is megnehezítheti a szabadtéri létünket, ezért érdemes esernyőt vagy esőkabátot magunknál hordani. Az éjszakai órákban viszont az előző napokhoz képest szintén megemelkedik a hőmérséklet 5 fokra.

Az időjárás előrejelzések alapján a melegfront megleckézteti a szervezetünket / Fotó: köpönyeg.hu

November 26-án (szerda) érezhetően lehűlésre ébredünk a reggeli órákban, az előző naphoz képest, ezért a csúcshőmérséklet 7 fokra fog emelkedni, viszont az eget leginkább csak sűrű felhők fogják borítani. Az éjszakai hőmérséklet 2 fokra fog lecsökkenni.

November 27-én (csütörtök) többnyire felhős marad az ég, ismét csökkenő napközbeni hőmérséklettel, ami akár eléri az 5 fokot, de általánosságban száraznak ígérkezik az idő. Az éjszakai órákban már akár 1 fokra is csökkenhet a higanyszála.

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív- és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki

- készítette Dr. Pukoli Dániel.