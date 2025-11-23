RETRO RÁDIÓ

Időjárás-előrejelzés: akár több centi hó is lehullhat ezekben a vármegyékben!

Igazi, télies napok köszöntenek ránk, ám az esernyőt sem érdemes még elpakolni. Mutatjuk, milyen időjárás köszönt ránk hamarosan!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23. 06:00
csapadék felhőzet időjárás-előrejelzés havazás

Az időjárás-előrejelzés szerint vasárnap a nap első felében szórványosan, napközben inkább már csak a Tiszántúlon fordul elő havazás, hószállingózás. Nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, mellette sok helyen párássá válik a levegő. Élénk lesz a légmozgás is. Hideg, télies napunk lesz, 0 fok körüli maximumokkal. 

2025.11.21. hó, havazás november
Igazi, télies időjárásra lehet számítani / Fotó: Komka Péter / MTI (Képünk illusztráció)

A HungaroMet Nonprofit Zrt. a veszélyjelzésében két vármegyére – Nógrádra és Hevesre –, citromsárga riasztást adott ki, a havazás miatt: mint írták, ezeken a területeken 12 óra alatt akár 5 centimétert is meghaladó friss hó hullhat.

Két vármegyére is riasztást adtak ki havazás miatt / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Ilyen időjárás várható az elkövetkezendő napokban

Hétfőn aztán fokozatosan ismét megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre többfelé várható csapadék: nagyrészt eső, de az Északi-középhegység tág térségében eleinte havazás és ónos eső várható. Reggel országos fagy lesz, délután ÉK-en -1, DNy-on +7 fok körül valószínű a hőmérséklet.

Kedden és szerdán erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és mindkét nap többfelé várható eső. A délies szél erős lesz, mialatt 4 és 11 fok közé enyhül az idő – írja a Köpönyeg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu