Időjárás-előrejelzés: akár több centi hó is lehullhat ezekben a vármegyékben!

Az időjárás-előrejelzés szerint vasárnap a nap első felében szórványosan, napközben inkább már csak a Tiszántúlon fordul elő havazás, hószállingózás. Nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, mellette sok helyen párássá válik a levegő. Élénk lesz a légmozgás is. Hideg, télies napunk lesz, 0 fok körüli maximumokkal.

Igazi, télies időjárásra lehet számítani / Fotó: Komka Péter / MTI (Képünk illusztráció)

A HungaroMet Nonprofit Zrt. a veszélyjelzésében két vármegyére – Nógrádra és Hevesre –, citromsárga riasztást adott ki, a havazás miatt: mint írták, ezeken a területeken 12 óra alatt akár 5 centimétert is meghaladó friss hó hullhat.

Két vármegyére is riasztást adtak ki havazás miatt / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Ilyen időjárás várható az elkövetkezendő napokban

Hétfőn aztán fokozatosan ismét megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre többfelé várható csapadék: nagyrészt eső, de az Északi-középhegység tág térségében eleinte havazás és ónos eső várható. Reggel országos fagy lesz, délután ÉK-en -1, DNy-on +7 fok körül valószínű a hőmérséklet.

Kedden és szerdán erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és mindkét nap többfelé várható eső. A délies szél erős lesz, mialatt 4 és 11 fok közé enyhül az idő – írja a Köpönyeg.