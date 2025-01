Budapestet belepte a hó, de a neheze csak most jön – Galéria

Az előrejelzések alapján ma hajnalban az ország több térségében is havazás kezdődött. A változó intenzitású és kiterjedésű hóesés számos vármegyét érint, így a Magyar Közút is országszerte végzi a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat. A közútkezelő azt kéri a közlekedőktől a havazásban érintett területeken vezessenek a szokásosnál is lassabban, óvatosabban és még utazás előtt tájékozódjanak a www.utinform.hu oldalon -írja a Magyar Közút Nonprofit Zrt.