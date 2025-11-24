Hatalmas fordulatot tartogat az időjárás – ennek sokan nem fognak örülni

Az elmúlt napokban sokfelé hófehérbe öltözött a táj, ám rögtön a hét első napján ez részben megváltozik. Az időjárás-előrejelzés szerint ugyanis hétfőn borongós időnk lesz, a déli óráktól egyre többfelé csapadékkal: eső várható, ugyanakkor az Északi-középhegységben még havazás lehet valószínű eleinte. Reggel országos fagy lesz, délután pedig fokozatosan enyhül majd az idő: 0 és 7 fok között fog mozogni a hőmérséklet.

Az időjárás-előrejelzés szerint javarészt borongós, esős napok köszöntenek ránk

Fotó: Gettyimages.com/Illusztráció

A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében három vármegyére adtak ki citromsárga riasztást: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyében gyenge ónos esőre kell majd számítani.

Három vármegyében ónos esőre lehet számítani Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Ilyen időjárás várható a következő napokban

Kedden délnyugat felől több hullámban érkeznek a csapadéktömbök, sokfelé várható eső, mialatt +10 fok köré enyhül a levegő. A délnyugati szél többfelé lesz élénk.

Szerdán reggel, délelőtt még eshet, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, a viharossá fokozódó ÉNy-i szél hatására. Délután már csak zápor, hózápor fordulhat elő, a hőmérséklet pedig 3 és 7 fok közé esik vissza.

Csütörtökön változóan felhős időre van kilátás, csak néhol lehet gyenge csapadék. Élénk marad az ÉNy-i szél, mialatt +5 fok körüli értékeket mérhetünk majd – írja a Köpönyeg.