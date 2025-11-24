RETRO RÁDIÓ

Hatalmas fordulatot tartogat az időjárás – ennek sokan nem fognak örülni

Borongós, esős napok köszöntenek ránk, mialatt ónos esőre és országos fagyra is fel kell készülni. Mutatjuk, mit ígér az időjárás-előrejelzés!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.24. 06:00
Módosítva: 2025.11.24. 11:58
felhőzet borongós időjárás-előrejelzés eső ónos eső

Az elmúlt napokban sokfelé hófehérbe öltözött a táj, ám rögtön a hét első napján ez részben megváltozik. Az időjárás-előrejelzés szerint ugyanis hétfőn borongós időnk lesz, a déli óráktól egyre többfelé csapadékkal: eső várható, ugyanakkor az Északi-középhegységben még havazás lehet valószínű eleinte. Reggel országos fagy lesz, délután pedig fokozatosan enyhül majd az idő: 0 és 7 fok között fog mozogni a hőmérséklet. 

felhő vihar borongós időjárás eső zápo zivatar
Az időjárás-előrejelzés szerint javarészt borongós, esős napok köszöntenek ránk
 Fotó: Gettyimages.com/Illusztráció

A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében három vármegyére adtak ki citromsárga riasztást: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyében gyenge ónos esőre kell majd számítani.

Három vármegyében ónos esőre lehet számítani Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Ilyen időjárás várható a következő napokban

Kedden délnyugat felől több hullámban érkeznek a csapadéktömbök, sokfelé várható eső, mialatt +10 fok köré enyhül a levegő. A délnyugati szél többfelé lesz élénk.

 

Szerdán reggel, délelőtt még eshet, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, a viharossá fokozódó ÉNy-i szél hatására. Délután már csak zápor, hózápor fordulhat elő, a hőmérséklet pedig 3 és 7 fok közé esik vissza.

 

Csütörtökön változóan felhős időre van kilátás, csak néhol lehet gyenge csapadék. Élénk marad az ÉNy-i szél, mialatt +5 fok körüli értékeket mérhetünk majd – írja a Köpönyeg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu