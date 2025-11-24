Hatalmas fordulatot tartogat az időjárás – ennek sokan nem fognak örülni
Borongós, esős napok köszöntenek ránk, mialatt ónos esőre és országos fagyra is fel kell készülni. Mutatjuk, mit ígér az időjárás-előrejelzés!
Az elmúlt napokban sokfelé hófehérbe öltözött a táj, ám rögtön a hét első napján ez részben megváltozik. Az időjárás-előrejelzés szerint ugyanis hétfőn borongós időnk lesz, a déli óráktól egyre többfelé csapadékkal: eső várható, ugyanakkor az Északi-középhegységben még havazás lehet valószínű eleinte. Reggel országos fagy lesz, délután pedig fokozatosan enyhül majd az idő: 0 és 7 fok között fog mozogni a hőmérséklet.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében három vármegyére adtak ki citromsárga riasztást: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyében gyenge ónos esőre kell majd számítani.
Ilyen időjárás várható a következő napokban
Kedden délnyugat felől több hullámban érkeznek a csapadéktömbök, sokfelé várható eső, mialatt +10 fok köré enyhül a levegő. A délnyugati szél többfelé lesz élénk.
Szerdán reggel, délelőtt még eshet, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, a viharossá fokozódó ÉNy-i szél hatására. Délután már csak zápor, hózápor fordulhat elő, a hőmérséklet pedig 3 és 7 fok közé esik vissza.
Csütörtökön változóan felhős időre van kilátás, csak néhol lehet gyenge csapadék. Élénk marad az ÉNy-i szél, mialatt +5 fok körüli értékeket mérhetünk majd – írja a Köpönyeg.
