Friss hójelentés: Győr-Moson-Sopronban is behavazott – Videó

Győr-Moson-Sopron megyében hivatalosan is megérkezett a tél: a hajnali órákban hulló hó, a leheletnyi dér és a csípős hideg egyértelművé tette, hogy véget ért az ősz enyhesége. A térség lakói már az első korai órákban szembesülhettek a fagyosabb idővel, sok helyen vékony hótakaró lepte be az utcákat, a parkokat és a mezőket.

A meteorológusok szerint a következő napokban további hideg idő várható, időszakos hózáporokkal és fagyos éjszakákkal. Bár a tél most érkezett, a karácsonyi készülődés szempontjából sokak számára örömet jelent a fehérbe borult táj, amely meghozza a valódi ünnepi hangulatot - írja a Kisalföld.

A megye lakói így egyértelműen kijelenthetik: Győr-Moson-Sopronba hivatalosan is beköszöntött a tél, és minden jel arra utal, hogy még jó ideig velünk marad a fagyos, havas idő.

Intenzív havasesőben, hóesésben lehetett csak haladni estefelé, sötétedés után a 82-es főúton. Már Cseszneknél fehér táj fogadta az autózókat: