Időjárás-előrejelzés: Nyugodt, késő őszi napokra számíthatunk

November utolsó napjaira végre fellélegezhetünk.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.27. 06:00
időjárás nappali hőmérséklet előrjelzés

Az időjárás-előrejelzések a következő napokra nyugodt, késő őszi időjárást ígérnek. November 27-én (csütörtök) a reggeli órákban hűvösebb időre ébredhetünk, viszont a nappali hőmérséklet nagyjából 5 °C, míg éjszakára 1 °C-ra hűl le. A szél mérsékelt marad, körülbelül 20 km/h-val fúj.

alt=Nyugodt, késő őszi időre számíthatunk az időjárás-előrejelzések szerint
Nyugodt, késő őszi időre számíthatunk az időjárás-előrejelzések szerint / Fotó: köpönyeg.hu

Az időjárás-előrejelzés nyugodt napokat ígér

November 28-án (péntek) továbbra is borongós marad az idő, kisebb csapadékkal, a nappali csúcshőmérséklet 3 °C-ra emelkedik, majd az éjszakai órákra lehűl egészen 0 °C körüli értékekkel, gyenge széllel.

November 29-én (szombaton) felhős, de már csapadékmentes időre lehet számítani, napközbeni hőmérséklet 6 °C-ra nő az előző naphoz képest, majd az éjszakára  pedig 2 °C körüli hőmérsékletekkel számolhatunk, enyhe légmozgással - írja a köpönyeg.

 

 

