Advent első vasárnapja: 5 babona, amit talán még te sem hallottál

Elindult a visszaszámlálás, hamarosan idén is elérkezik a karácsony. Ezekben a napokban az emberek egyre inkább elkezdik megrohamozni a szupermarketeket, karácsonyi ajándékokért és az ünnepi menü hozzávalóiért. Advent első vasárnapja idején, ami november 30-án van idén, meggyújtjuk az adventi koszorú négy gyertyájából az elsőt. Ehhez az időszakhoz sok régi hagyomány és babona tartozik, összegyűjtöttük a legérdekesebbeket.

Adventi koszorú mellett olvasó fiú az 1900-as években Fotó: Fortepan / Kieselbach Tamás

A népi hagyományok szerint sok helyen ekkor készítik elő a házat karácsonyra. Régen böjt, vagy visszafogottság jellemezte ezt az időszakot. Az adventi vásárok időszaka is most kezdődik el. A templomokban a várakozásról, figyelmeztetésről, éberségről, a Messiás eljöveteléről szólnak.

5 babona és néphit advent első vasárnapján