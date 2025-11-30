Advent első vasárnapja: 5 babona, amit talán még te sem hallottál
Közeleg a karácsony. Összegyűjtöttük a legérdekesebb, advent első vasárnapjára vonatkozó babonákat.
Elindult a visszaszámlálás, hamarosan idén is elérkezik a karácsony. Ezekben a napokban az emberek egyre inkább elkezdik megrohamozni a szupermarketeket, karácsonyi ajándékokért és az ünnepi menü hozzávalóiért. Advent első vasárnapja idején, ami november 30-án van idén, meggyújtjuk az adventi koszorú négy gyertyájából az elsőt. Ehhez az időszakhoz sok régi hagyomány és babona tartozik, összegyűjtöttük a legérdekesebbeket.
A népi hagyományok szerint sok helyen ekkor készítik elő a házat karácsonyra. Régen böjt, vagy visszafogottság jellemezte ezt az időszakot. Az adventi vásárok időszaka is most kezdődik el. A templomokban a várakozásról, figyelmeztetésről, éberségről, a Messiás eljöveteléről szólnak.
5 babona és néphit advent első vasárnapján
- Egész évben szerencséje lesz annak, aki korán kel: Sok helyen hitték, hogy aki advent első vasárnapja reggelén még napkelte előtt felkel, azt egész évben elkerüli a balszerencse és a betegség.
- Alma a küszöbön: adventi védelmet jelentett. Néhány helyen egy piros almát tettek a bejárathoz, mert úgy hitték, hogy ez egész télen megvédi a házat a rontástól és a betegségektől.
- Az első gyertya lángjából jósoltak: a magas láng bőséges évet jelentett, a pislákoló láng nehezebb hónapokat, a koszorúra lefolyó viasz pedig valamilyen hírt, vagy változást jelzett.
- Kívánság teljesítő harangszó: úgy tartották, hogy ha advent első vasárnapján az első harangszó alatt kívánunk, az biztosan teljesül.
- Tilos volt mosni és takarítani: úgy tartották, hogy ezen a napon nem szabad nagytakarítást végezni, mert „kimossák a szerencsét a házból” és balszerencse jön az új évre.
