Régóta visszatérő kérdésként jelentkezett a fővárosban eddig is, hogy megfelelő-e az 50 éve meglévő lomtalanítási rendszer. Van, aki színfoltként éli meg, de a lakosságot leginkább zavarja a felfordulás, a koszos bolhapiac jelleg, amely igazi gyűjtője a gyakran vidékről is Budapestre utazó kincsvadász-brigádoknak. Akik nagyban tesznek a tiltó törvényre, őrzik a zsákmányaikat, de még össze is verekednek a koncon, ha arról van szó. A Mohu elképzelése, miszerint mindez megszűnik, és a „házhoz menő” lomtalanítást modern és környezetbarát alapú rendszer váltja fel Budapesten is. Az elképzelésről Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője és Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese beszélt.

Lomtalanítás Fotó: olvasói

A lomizás szinte szakmává csiszolódott az elmúlt 50 évben Budapesten, tele van íratlan szabályokkal, területfoglalási taktikákkal, sőt bandaháborúkkal is egy ilyen „kincsvadászat”. A Metropol már beszámolt a csepeli Csillagtelep lomtalanítása kapcsán arról, hogy a „kincskeresés” jellemzően hajnalban kezdődik, és délelőtt már egész tömeg guberál a kidobott tárgyak között. A gyakran vidékről, kisteherautókkal érkező csapatok általában már napokkal a lomtalanítás kezdete előtt felmérik a körzetet, és a komolyabb zsákmánnyal kecsegtető helyeken otthagynak egy őrszemet, aki a lomokon ülve vigyáz a szerzeményekre, nehogy a konkurens banda vagy egy járókelő szemet vessen rá. Bár vidéken sokkal rendezettebb a rendszer – mostanra csupán 20 településen nem gyűjtőpontos –, a fővárosban uralkodó kaotikus állapotok is hamarosan megszűnnek és modern, környezettudatos módszert vezetnek be. Budapest esetében ráadásul az utcára kerülő szemét jelenleg válogathatatlan, az égetőműben sem tudják elégetni, annyira vegyes összetételű.

Fotó: Pesthy Marton

A kormány azonban azt szeretné elérni, hogy Magyarország minél gyorsabban átállhasson a körforgásos gazdaságra, amelyben egyre kevesebb termék válik hulladékká, és a képződő hulladék a lehető legnagyobb arányban nyersanyagként hasznosul újra. Ezért tavaly júliustól új hulladékgazdálkodási rendszert vezetett be országosan, amelyben a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi az állami hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátását, és vállalta a főváros új lomtalanítási rendszerének bevezetését is. Az új rendszer kialakításáról egyeztetett a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, a Mol és az Energiaügyi Minisztérium.