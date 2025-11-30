RETRO RÁDIÓ

Szabó Tünde: „Fontos, hogy megmaradjon a magyarok szabadsága!”

Magyarország Sportért Felelős Államtitkára is ott volt a szombati Háborúellenes Gyűlésen. Szabó Tünde szülőföldjén rendezett találkozó kapcsán elmondta, ezekre az eseményekre azért van szükség, mert meg kell tartani a magyarok identitását.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 20:15
Háborúellenes Gyűlés szabadság Szabó Tünde béke

Minden Háborúellenes Gyűlésnek fontos üzenete van a magyar emberek számára. Ezt a Sportért Felelős Államtitkár, Szabó Tünde is megerősítette, aki elmondta mindennek nem csupán azért van nagy jelentősége, hogy megőrizzük a szabadságunkat, hanem azért is, mert minél több emberhez el kell juttatni azt az üzenetet, hogy a magyar kormány kiáll a béke mellett - írja a Bors.

Szabó Tünde
Szabó Tünde: meg kell védeni az identitásunkat! Fotó: Facebook/ Szabó Tünde

A második Háborúellenes Gyűlés is teltházas volt, hasonlóan az elsőhöz. Ezzel kapcsolatban Szabó Tünde elmondta: 

Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek Nyíregyházára. Itt vannak a nyíregyháziak és a vármegyéből is érkeztek részvevők és nagyon sok az ismert személy is.

Az államtitkár ezután arról beszélt, hogy szerinte miért fontos a tömeges részvétel a Háborúellenes Gyűlések során.

Nagyon fontos, hogy a magyarságunk megmaradjon, az identitásunk, a szabadságunk és az is, hogy erősödjön a digitális világunk, hiszen ez is fontos, hogy át tudjuk adni a fiataloknak, az idősebbeknek az üzenetet, hogy igenis nem megyünk háborúba és az identitásunk megmaradjon.

- fejtette ki Szabó Tünde.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu