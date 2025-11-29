Orbán Viktor: A magyarok sorsáról a magyarok döntenek! - Videó

RETRO RÁDIÓ

Újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 17:45
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor béke

Szombaton Nyíregyházán tartották a Háborúellenes Gyűlést. Ez már az esemény második állomása volt, ahol beszédet mondott Orbán Viktor.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Orbán Viktor
Fotó: MW

A kormányfő a felszólalásából most egy részletet tett közzé a közösségi oldalán. A posztjában úgy fogalmazott, hogy az EU a kispadról nézi a béketárgyalásokat, de mi nem szeretnénk másokra bízni a magyarok sorsát.

A magyarok sorsáról a magyarok döntenek! Míg az EU a kispadról nézi a béketárgyalásokat, mi nem szeretnénk másokra bízni a magyarok sorsát

- írja a bejegyzésében a miniszterelnök.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
