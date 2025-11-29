- Orbán Viktor: ők lennének a tiszás megszorító csomag legnagyobb vesztesei
Orbán Viktor: A magyarok sorsáról a magyarok döntenek! - Videó
Újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán a kormányfő.
Szombaton Nyíregyházán tartották a Háborúellenes Gyűlést. Ez már az esemény második állomása volt, ahol beszédet mondott Orbán Viktor.
A kormányfő a felszólalásából most egy részletet tett közzé a közösségi oldalán. A posztjában úgy fogalmazott, hogy az EU a kispadról nézi a béketárgyalásokat, de mi nem szeretnénk másokra bízni a magyarok sorsát.
A magyarok sorsáról a magyarok döntenek! Míg az EU a kispadról nézi a béketárgyalásokat, mi nem szeretnénk másokra bízni a magyarok sorsát
- írja a bejegyzésében a miniszterelnök.
