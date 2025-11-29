Orbán Viktor: A magyarok sorsáról a magyarok döntenek! - Videó

Szombaton Nyíregyházán tartották a Háborúellenes Gyűlést. Ez már az esemény második állomása volt, ahol beszédet mondott Orbán Viktor.

Fotó: MW

A kormányfő a felszólalásából most egy részletet tett közzé a közösségi oldalán. A posztjában úgy fogalmazott, hogy az EU a kispadról nézi a béketárgyalásokat, de mi nem szeretnénk másokra bízni a magyarok sorsát.

A magyarok sorsáról a magyarok döntenek! Míg az EU a kispadról nézi a béketárgyalásokat, mi nem szeretnénk másokra bízni a magyarok sorsát

- írja a bejegyzésében a miniszterelnök.