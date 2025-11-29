Orbán Viktor: ők lennének a tiszás megszorító csomag legnagyobb vesztesei

- Orbán Viktor: A magyarok sorsáról a magyarok döntenek! - Videó
A miniszterelnök a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen mondta el a véleményét.
Orbán Viktor a moszkvai tárgyalása után azonnal Nyíregyházára ment, ahol a Háborúellenes Gyűlés következő állomásán vett részt. A vele készült interjú során beszélt arról is, hogy hiába tagad a baloldal, mindig megszorítás a politikájuk vége. Így volt ez régen is, és így lenne ez most is - írja a Ripost.
A miniszterelnök emlékeztetett, hogy 2002-ben a baloldal esküdözött, hogy nem lesz gázáremelés, de természetesen mégis lett. A kormányfő szerint most az adóemeléssel ugyanez a helyzet, hiába tagad a Tisza Párt, ha engedjük nekik, akkor a választások után egy nappal már meg is fogják emelni az adókat.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági terve nem más, mint az elmúlt 10 évben Brüsszelben megírt és Magyarországgal szemben támasztott követelmények, amelyeknek ő nem tett eleget, és nem is fog eleget tenni.
Orbán Viktor példaként hozta fel, hogy
a brüsszeli dokumentumokban, úgynevezett éves gazdasági ajánlásokban adóemelés, az egykulcsos adó megszüntetése, a többkulcsos adórendszer bevezetése, a vállalkozások adójának emelése és legalább az özvegyi nyugdíjak megadóztatása, a 13. havi nyugdíj eltörlése szerepel.
Vannak Brüsszel szolgálatában álló erők. Vannak, akik pénzért, valakik megbízást teljesítenek, hogy úgy alakítsák át Magyarországot, ahogy a brüsszeliek szeretnék, tereljék vissza az országot a brüsszeli útra, mi pedig azt mondjuk, hogy nekünk van egy saját országunk, egy saját felfogásunk, egy saját életformánk, és mi aszerint akarjuk berendezni, egy magyar úton járunk.
Ha a baloldalra szavaznak, majd jól megadóztatják magukat, meg elveszik az adókedvezményeket, mint ahogy tették ezt korábban, letagadják, de meg fogják csinálni, ha hagyjuk, másnap reggel
– fogalmazott. Szavai szerint ennek a politikának az árát Budapesten fizetnék meg.
Ők járnának a legrosszabbul, ha a baloldal nyerne, mert a vagyonadóval a pestieket fogják megsarcolni legelőször
– jegyezte meg. Orbán Viktor a Tisza Pártról azt mondta: ezeket Brüsszelből fizetik, Brüsszelből támogatják, Brüsszelben írták meg a programjukat, Brüsszelben védik őket a magyar joghatóság és az ügyészség ellen.
Mindenük Brüsszelben van, és ennek az új kezdeményezésnek egyetlen célja van, hogy Magyarország adja föl a függetlenséget, adja föl a szuverenitást. Ha saját út helyett jobban bízunk abban az útban, amit mások diktálnak nekünk, akkor egyenes út vezet a Tiszához, akkor oda kell szavazni. Akik hisznek abban, hogy Magyarország jobban tudja, hogy mire van szüksége a magyaroknak, hogy mi jobban el tudjuk dönteni, mint bárki más, és ha saját kezünkbe akarjuk tartani a sorsunkat, azok meg jöjjenek Nyíregyházára, illetve jöjjenek a jobboldalhoz és támogassák a nemzeti kormányt
– hangoztatta.
Az Orbán Viktorral készült interjút itt lehet visszanézni:
